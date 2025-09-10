ETV Bharat / state

हिसार में बाढ़ का कहर, 276 गांव प्रभावित, सांसद जयप्रकाश ने सरकारी राहत पर उठाये सवाल

हिसार: पूरे हरियाणा में लगातार बारिश और ड्रेनों के टूटने के कारण हिसार जिला भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया है.जिले के 276 गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे हजारों एकड़ में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं. खेतों में दो से चार फुट तक पानी भरा हुआ है, और कई जगहों पर ग्रामीणों के घरों में भी पानी घुस गया है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 101 सरकारी स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. डूब गई फसलें, किसानों का भारी नुकसान: हरियाणा सरकार के ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अब तक 45,437 किसानों ने 2,85,702 एकड़ भूमि पर फसल नुकसान का पंजीकरण कराया है. सबसे अधिक प्रभावित गांवों में उकलाना, बरवाला, नलवा, हांसी, नारनौंद और हिसार विधानसभा क्षेत्र शामिल है. खेतों में औसतन दो से चार फुट तक पानी भरा हुआ है, जिससे धान, कपास, सब्जियों और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. कांग्रेस सांसद ने सरकार पर साधा निशाना: हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश (जेपी) ने प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज को अपर्याप्त बताया. उन्होंने कहा कि, "किसानों को प्रति किल्ला केवल 5,000 से 15,000 रुपये देना अन्याय है, जबकि कम से कम 70,000 रुपये प्रति किल्ला मुआवजा दिया जाना चाहिए." हिसार में बाढ़ से 276 गांव प्रभावित (ETV Bharat) प्रभावितों के लिए की व्यवस्था: नलवा के विधायक रणधीर पनिहार ने कहा, " हमारे फार्महाउस को राहत केंद्र के रूप में खोला गया है, जहां बाढ़ प्रभावित लोग आकर रहने और खाने-पीने की सुविधा ले सकते हैं."