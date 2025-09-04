ETV Bharat / state

हरियाणा में बाढ़ और बारिश से बना बीमारियों का खतरा, कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बाढ़ प्रभावित इलाकों में टीमों का गठन - FLOOD IN HARYANA

हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बीमारियों से निपटने के लिए कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है.

Kurukshetra health department alert (Etv Bharat)
Published : September 4, 2025 at 1:45 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 2:08 PM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में इन दिनों भीषण बारिश ने कहर बरपाया हुआ है. राज्य में बाढ़ से लोग परेशान हैं. पशुओं को भी भारी परेशानी हो रही है. बरसाती पानी की वजह से होने वाले बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है. इस सीजन में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां दस्तक देती हैं. जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं.

डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: डॉ. प्रदीप नागर ने बताया कि "बरसाती पानी की वजह से मलेरिया और डेंगू बढ़ने का खतरा है. जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है. कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल के अलावा, अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी डेंगू और मलेरिया को लेकर अलग से वार्ड तैयार किया जा रहा है. कुरुक्षेत्र पिछले कई सालों से मलेरिया मुक्त रहा है. इस बार भी स्वास्थ्य विभाग का यही लक्ष्य है कि जिला पूरी तरह से मलेरिया मुक्त ही रहे".

मलेरिया के मिले दो केस: डॉ. ने कहा कि "मलेरिया का मच्छर पैदा न हो सके इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही काम कर रहा है. मलेरिया को पैदा करने वाले लार्वे को नष्ट किया जा रहा है". मलेरिया मरीजों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि "कुरुक्षेत्र में मलेरिया के दो केस मिले हैं. लेकिन दोनों केस की हिस्ट्री कुरुक्षेत्र से बाहर की नजर आ रही है. अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि यह दोनों कुरुक्षेत्र के ही संक्रमित हुए हैं. अगर, डेंगू की बात करें तो डेंगू के 8 मामले सामने आ चुके हैं और 7 मरीज ठीक हो चुके हैं. अभी एक का इलाज चल रहा है".

लोगों से सावधानी बरतने की अपील: उन्होंने कहा कि "बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए हमने टीम गठित कर दी है. गांव-गांव में जाकर पानी के सैंपल ले रहे हैं. उसके साथ-साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं. क्लोरीन वाला पानी पीने के लिए लोगों को बताया जा रहा है. फिर पानी उबालकर पीने की भी सलाह दी जा रही है. ताकि बीमारियों से बचाव किया जा सके. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. साफ पानी का इस्तेमाल खाने-पीने के लिए करें. आस-पास गंदा पानी एकत्रित न होने दें, वैसे भी भारी बरसात में पानी एकत्रित होता है. मच्छरदानी का इस्तेमाल करें".

