फरीदाबाद: फरीदाबाद में बाढ़ आ गई है. दरअसल, हथिनीकुंड बैराज से लगातार कई लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है. ये पानी अब फरीदाबाद में पहुंच चुका है, जिसके कारण फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके सहित कई गांव पानी में डूब चुका है. लोगों से गांवों को खाली कराने का आदेश तो दिया गया था. हालांकि लोग अपने घरों में ही डटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो ऊंचे स्थानों पर, मंदिरों में, स्कूलों में डेरा डाल रखे हैं.

स्कूल और बैंक्वेट हॉल में ठहरने की व्यवस्था: वहीं, प्रशासन की ओर से लोगों के रुकने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने स्कूल और बैंक्वेट हॉल में लोगों के ठहरने की व्यवस्था की है. लेकिन लोगों का कहना है कि "वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए वो अपने घरों में ही रुके हुए हैं." वहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि, "प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही है. प्रशासन ने घर खाली करने के आदेश दिए हैं. हालांकि प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है. ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां?"

फरीदाबाद में बाढ़,देखिए ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

मौके पर पहुची ईटीवी भारत की टीम: फरीदाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ईटीवी भारत की टीम पहुंची. ईटीवी भारत ने वहां कई लोगों से बातचीत कर वहां के हालात को जानने की कोशिश की. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय महिला प्रेमवती ने बताया कि, "बाढ़ का पानी आ गया है. जैसे-तैसे करके हम घर से निकलकर बाहर आ गए हैं. जो सामान निकालना था, हम निकाले. जो सामान नहीं निकाल पाए, वह अभी भी हमारे घर में है. घर पूरी तरह से डूब गया है. हम यहां पर खाली जगह देखकर आ गए हैं. प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई मदद हमें नहीं मिल रही है. सुबह से भूखे हैं. कोई हमें देखने के लिए नहीं आया है. प्रशासन के लोग कहते हैं कि घर खाली करके चले जाओ, घर खाली करके चले तो आए हैं, लेकिन सुबह से भूखे हैं."

"हमारा घर पानी में डूब चुका है": वहीं, दूसरी महिला हाजरा ने बताया कि, " हमारे क्षेत्र में पानी भर गया था. हम जल्दी-जल्दी में एक चारपाई लेकर ही बाहर आ पाए. बाकी का समान घर के अंदर ही है. घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है. प्रशासन के लोग आते हैं. कहते हैं कि घर खाली करके चले जाओ, लेकिन हम कहां जाएं?"

अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान ले जा रहे लोग (ETV Bharat)

"प्रशासन की ओर से नहीं मिल पा रहा सहयोग": इस दौरान स्थानीय व्यक्ति विसपाल ने बताया कि, "हम भी अपना पूरा सामान लेकर यहां पर पहुंच गए हैं. हालांकि प्रशासन ने स्कूल में व्यवस्था की है, लेकिन स्कूल में सारे लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए हमें यह खाली जगह मिली है. हम यहीं पर आ गए हैं. प्रशासन की तरफ से हमें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है. खाने की दिक्कत आ रही है. अभी भी हम भूखे हैं."

पानी के बीच आवाजाही कर रहे लोग (ETV Bharat)

लोगों ने किराए पर लिए मकान: वहीं, एक बुजुर्ग महिला शीला ने कहा कि, "हमारा सामान अभी भी पानी में है. जब पानी बढ़ा, हम वहां से निकल गए. अभी हमने किराए पर एक कमरा लिया है. जहां पर हमारे बच्चे रह रहे हैं. हमें किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिल पा रही है."

फरीदाबाद के कई इलाकों में भरा पानी (ETV Bharat)

"बच्चों को रिश्तेदार के घर छोड़ा":फरीदाबाद में रहने वाली अनीता शर्मा ने कहा, "जान बचाकर हम यहां तक पहुंचे हैं. हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिन्हें हमने रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया है. हमारी मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है. प्रशासन के लोग आते हैं कहते हैं कि घर खाली करके चले जाओ. ऐसे में हम जाएं कहां? अभी जहां मैं बैठी हूं, वहां पर पानी नहीं आया है, लेकिन धीरे-धीरे आ रहा है. यहीं से अपने घर को देख रही हूं. ताकि घर में कोई चोरी ना हो जाए. अगर जलस्तर और बढ़ेगा तो हम यहां से भी चले जाएंगे."

घरों को खाली करा रही पुलिस: इस बीच ईटीवी भारत के संवाददाता ने देखा कि पुलिस प्रशासन द्वारा घरों को खाली करवाया जा रहा है. ईटीवी भारत ने घरों को खाली करा रहे इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश से बातचीत की. उन्होंने बताया कि, "हम पिछले कई दिनों से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह घर खाली करके चले जाएं. कुछ लोग चले गए हैं. कुछ लोग अभी बाकी हैं, जिनको हम घरों से निकाल रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में हम बाढ़ पीड़ित लोगों को प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह पर भेज रहे हैं."

डीसी ने लोगों से की अपील (ETV Bharat)

मौके का डीसी ने लिया जायजा: हालात बिगड़ते देख फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव अपने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया. इस दौरान डीसी विक्रम सिंह यादव ने मीडिया से कहा कि, "हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. बाढ़ग्रस्त एरिया में मैं खुद मौके पर जाकर जायजा ले रहा हूं. हमारी पूरी प्रशासन की टीम लगी हुई है. हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे प्रशासन द्वारा बनाए गए सेफ होम्स में समय रहते शिफ्ट हो जाए. इन सेफ होम्स में प्रशासन की ओर से रहने की जगह, खाने-पीने की सामग्री, दवाइयां और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं."

डीसी ने लोगों से की अपील: उपायुक्त ने आगे कहा कि, "मेरी लोगों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. केवल प्रशासन द्वारा जारी की जा रही आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निवासी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 0129-2227937 या 0129-2226262 पर संपर्क कर सकते हैं. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि समय में जल स्तर बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए लोग पूरी सतर्कता और सावधानी बरतें."

नुकसान की भरपाई करेगी सरकार: डीसी विक्रम सिंह ने आगे कहा कि, "प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी. फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने पर पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य कर रहा है. किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन की टीमें मौके पर तुरंत पहुंचेगी और हर संभव मदद प्रदान करेगी."

डीसी ने अधिकारियों को दिए निर्देश: इस दौरान डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और जरूरतमंद परिवारों तक तुरंत मदद पहुंचाई जाए. उपायुक्त ने गांव बसंतपुर, लालपुर, भूपानी, अलीपुर, शिकारगाह, मंझावाली सहित यमुना क्षेत्र से सटे अन्य संवेदनशील गांवों का भी निरीक्षण किया. वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना. हालांकि निरीक्षण के दौरान उनके साथ एडीसी सतबीर मान, डीसीपी राजकुमार वालिया, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, बिजली निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.

