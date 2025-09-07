ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बाढ़ प्रभावित किसानों का छलका दर्द, सड़क पर रहने को मजबूर, किराए पर जमीन लेकर लगाई फसल तबाह

फरीदाबाद में प्रवासी किसानों को बाढ़ से काफी नुकसान हो गया है. किराए पर ली गई जमीन में फसल बर्बाद से दोहरी मार. किसान परेशान

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 1:40 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 2:06 PM IST

5 Min Read

फरीदाबाद: हरियाणा में भारी बारिश से भारी नुकसान हो गया है. फरीदाबाद में बाढ़ का खतरा अब भी बना हुआ है. हालांकि यमुना का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है. लेकिन अभी भी कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न है. अभी भी लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर है. किसानों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ रहा है. एक तरफ घर डूब गए हैं, तो दूसरी ओर खेत भी जलमग्न हो गए हैं. यमुना के किनारे करीब 100 एकड़ जमीन पर किसानों ने फसल लगाई थी.

किसानों का छलका दर्द: ईटीवी भारत की टीम से बातचीत में पीड़ित किसानों ने बताया कि "अलग-अलग तरह की सब्जियां उगाई थी. लेकिन बाढ़ से पूरी तरह नष्ट हो गई है. वहीं, कुछ सब्जियां ऐसी थी जिन्हें चंद दिनों में तोड़कर बेचना था. बाढ़ की वजह से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. बता दें कि यह किसान हरियाणा के नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं. जो किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं. यह किसान 50 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से साल भर के लिए जमींदारों से जमीन लेते हैं. इसमें साग, सब्जी उगते हैं. उन्हें खेतों में झोपड़ी बनाकर पूरे परिवार के साथ रहना पड़ता है".

पानी में फसल डूबने से मायूस किसान
पानी में फसल डूबने से मायूस किसान (Etv Bharat)

सब्जियां उगाकर करते हैं जीवन यापन: यह किसान कई सालों से इसी तरह से सब्जियां उगाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. लेकिन अब इन किसानों की फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है. यमुना किनारे खेतों में पानी पूरी तरह से भर चुका है. यही वजह है कि यह किसान खेत से निकलकर सड़कों पर अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है. इन किसानों की मांग है कि प्रशासन और सरकार उनकी मदद करें.

किसानों को लाखों का नुकसान
किसानों को लाखों का नुकसान (Etv Bharat)

किसानों को लाखों का नुकसान: किसान चंद्रभान ने बताया कि "मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं. पिछले कई सालों से यहां पर जमीन रेंट पर लेकर सब्जियां उगाता हूं. मैंने एक किला जमीन रेंट पर लिया था. उसी में कई तरह की सब्जियां लगाई थी. लेकिन बाढ़ की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है. मेरे जैसे करीब एक से डेढ़ सौ के करीब किसान है. जो रेंट पर जमीन लेकर खेती करते हैं. सरकार प्रशासन से मांग है कि हमारी नुकसान भरपाई की जाए".

घर, जमीन सब जलमग्न
घर, जमीन सब जलमग्न (Etv Bharat)

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी: इसके अलावा, किसान तेजपाल ने बताया कि "मैंने भी दो किले जमीन रेंट पर लिया था. जिसमें मैं अलग-अलग तरह की सब्जियां उगाई थी. लेकिन बाढ़ की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है. सरकार से मांग है कि हमारी मदद करें. इस बाढ़ से मुझे करीब 2 लाख रुपये के करीब नुकसान हुआ है. अब सरकार से उम्मीद है कि अगर सरकार प्रशासन हमारी कुछ मदद करती है तो ठीक रहेगा. नहीं तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है".

फसलें जलमग्न (Etv Bharat)

किराए पर जमीन लेकर उगाई फसल: वहीं, किसान ओमप्रकाश ने बताया कि "मेरा भी 2 लाख रुपये के करीब का नुकसान हो गया है. मैंने भी रेंट पर जमीन लेकर सब्जियां उगाई थी. लेकिन अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. बाढ़ का पानी बढ़ गया और इसी वजह से हमारी फसल नष्ट हो गई है". अवधेश ने बताया कि "मैंने भी 6 बीघा जमीन रेंट पर ली है. जिसमे तोरी, भिंडी, गोभी, प्याज लगाया था. अब सब खत्म हो गया है. इससे मुझे 2.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि प्रशासन द्वारा हमें मदद की जाएगी. अगर सरकार मदद करती है, तो अच्छा रहेगा".

सड़क पर परेशान किसान
सड़क पर परेशान किसान (Etv Bharat)

यूपी के किसान सालों से हरियाणा में कर रहे खेती: बुजुर्ग किसान हुकुम सिंह ने बताया कि "मैं पिछले 10-12 सालों से यहीं पर खेती करता हूं. इस साल भी मैंने 6 किले रेंट पर जमीन लिया था. जिसमें हरी सब्जियां लगाई थी. अब पूरी तरह से खराब हो गया है. जिससे मुझे करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है". किसान जंगीर सिंह ने बताया कि "मैं भी एक किले मैंने भी एक किले में गोभी लगाई थी. एक बीघे में भिंडी लगाई थी. इसी तरह अलग-अलग तरह की सब्जियां लगाई थी. सब मर गई. बाढ़ ने हमें बर्बाद कर दिया".

फसल तबाही की तस्वीर
फसल तबाही की तस्वीर (Etv Bharat)

पीड़ित किसान कर सकते हैं आवेदन: आपको बता दें जहां प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर राहत-बचाव कार्य चलाया जा रहा है. वहीं, प्रशासन की तरह से साफ तौर पर कहा गया है कि बाढ़ की मार से जिले में आवासीय और कृषि दोनों स्तरों पर जिनका आकलन किया जा रहा है. इसके अलावा, जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है, वह किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं. यह पोर्टल सरकार की ओर से 15 सितंबर तक खोला गया है.

जल सैलाब से सब खत्म
जल सैलाब से सब खत्म (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों से मिले सीएम, किसानों को मुआवजे का दिया आश्वासन, विपक्ष पर भी साधा निशाना

ये भी पढ़ें: हिसार में टूटी ड्रेन, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न, 200 से ज्यादा ढाणियां खाली, लोगों ने किया पलायन, सरकार के खिलाफ गुस्साए किसान

Last Updated : September 7, 2025 at 2:06 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FARIDABAD CROP RUINEDMIGRANT FARMERS DISAPPOINTEDफरीदाबाद में बाढ़फसल बर्बादFLOOD IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.