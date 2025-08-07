भागलपुर: भारी बारिश के बाद गंगा और कोसी नदियों के उफान से भागलपुर जिला इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है. जिले के कई प्रखंडों में स्थिति भयावह हो चुकी है. गंगा और कोसी दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं.
सड़क पर चल रही नावें: खेतों की फसलें नष्ट हो गई हैं और सैकड़ों घरों में पानी भर चुका है. सड़कों पर नावें चल रही हैं, जबकि प्रशासन की ओर से राहत व बचाव कार्य अब तक प्रभावी रूप से शुरू नहीं किया गया है. लोग अपने संसाधनों के भरोसे जान बचाने को मजबूर हैं.
शहर से गांव तक पानी ही पानी: सबौर, नाथनगर, अकबरनगर, पीरपैंती और कहलगांव जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. कहलगांव के निचले इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है. वहां स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय त्रिमुहान का मैदान पूरी तरह जलमग्न हो चुका है.
सड़क पर दो फीट तक पानी: कहलगांव-चायटोला सड़क पर दो फीट तक पानी जमा है. जिससे आवागमन पूरी तरह ठप है. भालेसर पंचायत के आमापुर गांव में घरों में पानी घुस चुका है. पीरपैंती में किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. दियारा क्षेत्र के खेत अब तालाब बन चुके हैं.
स्कूल-यूनिवर्सिटी सब जलमग्न: भागलपुर शहर में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रशासनिक परिसर भी बाढ़ की चपेट में है. दर्जनों स्कूलों में पानी भर जाने के कारण पढ़ाई ठप हो गई है. सबौर प्रखंड क्षेत्र के ममलखा स्थित मध्य विद्यालय में गंगा का पानी घुसने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है. वहीं राजपुर मुरहन शिवायडीह सड़क मार्ग पर गंगा के पानी का फैलाव होने के कारण सोमवार से आवागमन ठप हो गया है.
नवगछिया में कोसी नदी ने मचाई तबाही: नवगछिया अनुमंडल में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 70 से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है. मदरौनी पंचायत का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब चुका है. यहां के लोगों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से टूटा हुआ तटबंध अब तक नहीं बनाया गया है.
"अगर सोहर बांध का पुनर्निर्माण हो गया होता तो इस त्रासदी से बचा जा सकता था. गांव में सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं और लोग अपने मवेशियों और परिवार के साथ ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं."- दीपक कुमार मंडल, ग्रामीण
जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त: बाढ़ ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब नावें चलाई जा रही हैं. लोग रेलवे पटरी और टीलों पर शरण लिए हुए हैं.
"घर पूरी तरह पानी में डूब चुका है. अपने परिवार को लेकर रेलवे पटरी की ओर जा रहे हैं. खाने की समस्या है, अब सत्तू खाकर ही गुजारा कर रहे हैं. पीने का पानी और शौचालय सबसे बड़ी चिंता है."-चिचो मंडल, ग्रामीण
खेतों की फसलें बर्बाद: गंगा और कोसी के जलस्तर में हुई तेज बढ़ोतरी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. बहियार क्षेत्र में लगे धान, मक्का, मिर्ची और अरहर की फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं. अकबरनगर, पीरपैंती, साधुपुर, तोफिल अनठावन और पन्नुचक जैसे दर्जनों गांवों में खेत तालाब बन चुके हैं.
प्रशासन पर सवाल: स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक प्रशासन की ओर से न तो राहत शिविर शुरू किए गए हैं, न ही पीने के पानी या भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है.
"घर में चार-पांच फीट पानी है.खाना बनाना भी संभव नहीं है. हम चौकी पर चूल्हा रखकर खाना बना रहे थे. लेकिन, वह भी अब डूब चुका है.मजबूरी में घर छोड़कर जा रहे हैं." -विक्रम मंडल, ग्रामीण
बांध निर्माण में लापरवाही: ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोसी पर तटबंध बना होता तो बाढ़ गांव में नहीं आती. 2015 में सोहर बांध टूट गया था, लेकिन अब तक सरकार उसे दुरुस्त नहीं कर पाई है. यह पंचायत हर साल डूबता है और सरकार हर बार राहत के नाम पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया.
तटबंध निर्माण की मांग: पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में करीब 1000 से 1200 घर पानी में डूबे हुए हैं. "सीओ को पत्र लिखा है कि तत्काल राहत शिविर शुरू किया जाए और पीने के पानी की व्यवस्था की जाए." हम लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तटबंध निर्माण की मांग करते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
