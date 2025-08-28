दंतेवाड़ा: बस्तर संभाग के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ का आलम ये है कि हाइवे तक पानी में डूब गया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी नदी नाले उफान पर हैं. गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के कलेक्टरों से चर्चा की. इसी कड़ी में सीएम ने दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत से बात की. कलेक्टर ने सीएम को बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव के कामों का ब्योरा दिया. सीएम ने कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छूटे. सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए.

बाढ़ पर सीएम ने की कलेक्टरों से बात: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए. सीएम ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाढ़ प्रभावित लोग खुद को अकेला न महसूस करें. राहत और पुनर्वास के कामों में तेजी के साथ मेडिकल सुविधाएं में मुहैया कराई जाए.

जिला प्रशासन को दिए मदद के निर्देश: मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहानि और पशुहानि वाले परिवारों को राहत राशि बिना विलंब दिया जाए. क्षतिग्रस्त आवासों के लिए तिरपाल, बांस-बल्ली और राहत राशि का वितरण प्राथमिकता से किया जाए. सीएम ने प्रभारी सचिवों को जिलों का दौरा कर राहत कार्यों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि छतिग्रस्त सड़क, पुल-पुलिया की मरम्मत और बिजली आपूर्ति बहाली युद्ध स्तर पर किया जाए.

मुख्य सचिव बैठक में रहे मौजूद: समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता हो तो शासन को तुरंत प्रस्ताव भेजें. प्रमुख सचिव ने राहत शिविरों में भोजन, कपड़े, सूखा राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

बाढ़ से हुआ करोड़ों का नुकसान: बैठक में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि जिले के 27 ग्राम अतिवृष्टि से प्रभावित हुए हैं. इनमें दंतेवाड़ा तहसील के 5, गीदम के 11, बारसूर के 4 और बड़े बचेली तहसील के 2 ग्राम शामिल हैं. अब तक 14 पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें चितांलका बाईपास पुल, गीदम-जगदलपुर मार्ग का बड़ा पुल, कारली, मडसे, झोड़ियाबाड़म और भालूनाला क्षेत्र के पुल शामिल है.

राहत शिविर में रह रहे लोग: जिले में अब तक 26 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां भोजन, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. प्रभावित परिवारों को कंबल, कपड़े आदि का वितरण किया जा रहा है. बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पटवारियों की टीम बनाई गई है और अधिकांश क्षेत्रों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है. कलेक्टर ने बताया कि अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों में पानी उतरने लगा है और स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में है. वर्तमान में प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर है.

बीजापुर में भारी बारिश से लोगों पर मुसीबत, 23 आशियाने उजड़े, पांच लोग लापता

दंतेवाड़ा में बाढ़, मंत्री केदार कश्यप ने आपदा पीड़ितों से की मुलाकात, पुनर्वास का दिलाया भरोसा

दंतेवाड़ा में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान, वाटर फिल्टर प्लांट खराब, कलेक्टर ने लिया हालात का जायजा

दंतेवाड़ा पर डबल मुसीबत, बाढ़ के बीच एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं बाधित