अंबाला में भारी बरसात, जलमग्न हुई पुलिस चौकी, करंट आने का खतरा, डरे-सहमे नजर आए पुलिस कर्मी - FLOOD IN AMBALA

हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश से हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. पुलिस चौकी में भी जलभराव हो गया, पुलिसकर्मियों पर मंडरा रहा खतरा

अंबाला में भारी बरसात
अंबाला में भारी बरसात (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2025 at 12:35 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read

अंबाला: इन दिनों मानसून का रौद्र रूप ने जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त कर दिया है. नदी-नाले उफान पर है. सड़कें तालाब बन गई है. घर-फसलें जलमग्न हो गए हैं. चारों ओर से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है. हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. पहाड़ों पर कई दिनों से बिना रुके बारिश हो रही है. मैदानी इलाकों में भी बाढ़ आ गई है. हरियाणा में हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. सोमवार को हरियाणा में बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है. अंबाला, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकूला, चंडीगढ़, सिरसा, नूंह समेत तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है.

अंबाला में भारी बारिश से आफत: अंबाला में सोमवार सुबह 4 बजे से लगातार डरावनी बारिश हो रही है. जलभराव की स्थिति बन गई है. लोग डर के साए में है और बाढ़ का खतरा सताने लगा है. कई जगहों पर जबरदस्त बाढ़ आ चुकी है. शहर की सड़कों पर पुलिसकर्मी भी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं. अंबाला शहर मॉडल टाउन चौकी में भयानक मंजर बना हुआ है. पुराने घरों के गिरने का डर बना हुआ है. कहीं पर करंट आने का भी खतरा है. पुलिस चौकी के सभी कमरों में एक-एक फिट पानी चढ़ा हुआ है.

जलमग्न हुई पुलिस चौकी: अंबाला में बारिश से आलम ये है कि सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस भी खुद सहयोग मांगने पर मजबूर है. क्योंकि विभाग द्वारा जो सीसीटीवी लगाए गए हैं, उनका बैटरी सिस्टम भी चौकी में लगा हुआ है. उनमें पानी टपकने लगा है और पूरे भवन में किसी भी समय करंट आ सकता है. पुलिस चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि 'सुबह 4 बजे से लगातार भारी बारिश हो रही है. उसके बाद से चौकी में पानी भरा हुआ है. खतरे के साए में सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं. क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है. नीचे पानी भर गया 'है.

जलमग्न हुई पुलिस चौकी (Etv Bharat)

बरसात से हालत खराब: इसके अलावा, राज्य में अंबाला की टांगरी नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी और यमुना नदी उफान पर है. जिसके चलते बाढ़ का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है. किसानों की फसलें जलमग्न होने से भारी तबाही हो गई है. इस बार मानसून की दोहरी मार पड़ रही है. ड्यूटी करने वाले लोगों को पानी के बीच ही काम करना पड़ रहा है. इस भारी बारिश ने सभी को डरा दिया है. जलमग्न हुए दफ्तरों में सभी चीजें पानी में डूबी हुई नजर आ रही है. जलमग्न हुई सड़कों पर वाहन खराब हो रहे हैं.

Last Updated : September 1, 2025 at 12:50 PM IST

