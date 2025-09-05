आगरा-प्रयागराज में बाढ़ के हालात; सड़कों पर हो रहा शवों का अंतिम संस्कार, यमुना में उफान से 1978 की यादें ताजा, जनजीवन के लिए आफत

ETV Bharat / state

प्रयागराज/आगराः देश के विभिन्न राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं. गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे वाले जिले के तराई क्षेत्रों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. प्रयागराज में जहां एक बार फिर गंगा और यमुना नदी के रौद्र रूप से खतरे की घंटी बज चुकी है. वहीं, आगरा में यमुना नदी में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ने से ताजमहल सहित पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है.

दिल्ली, एनसीआर और मथुरा में तबाही मचा रही यमुना नदी का रौद्र रूप आगरा में डराने लगा है. यमुना खतरे के निशान से ढाई फीट ऊपर बहने से बाढ़ के हालात हैं. विवार तक यमुना का जलस्तर 500 फीट का निशान छू सकता है. यमुना किनारे स्थित पोइया घाट और ताजगंज के मोक्षधाम पानी में डूब गए हैं. ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच गया है. मेहताब बाग और आगरा किला की खाई में यमुना का पानी पहुंच चुका है. जिससे लोगों के जहन और जुबान पर सन 1978 की यादें ताजा हो रही हैं. तब यमुना नदी की बाढ़ ने आगरा में खूब तबाही मचाई थी. यमुना किनारे बल्केश्वर, वॉटर वर्क्स, जीवनी मंडी, बेलनगंज, मोतीगंज बाजार में बाढ़ की वजह से नावें चलानी पड़ी थी. बाढ़ का पानी ताजमहल के तहखाने में पहुंच गया था. ताजमहल कई बंद रहा था. 1978 की बाढ़ के निशान ताजमहल पर आज भी मौजूद हैं.

आगरा में यमुना किनारे के कई क्षेत्र डूबे. (Video Credit; ETV Bharat)

ताजमहल के तहखानों के 22 कमरों में पहुंच गया था पानीः इतिहासकार राजकिशोर राजे ने बताया कि सन् 1978 में यमुना ने अब तक सबसे अधिक रौद्र दिखाया था. यमुना की बाढ़ का पानी ताजमहल के तहखानों के 22 कमरों में पहुंच गया था. तब सुरक्षा के लिहाज से ताजमहल में बसई और दशहरा घाट की ओर के लकड़ी के दरवाजे हटा कर दरवाजों की जगह ईंटों से बंद कराई गई थी. आज भी ये दरवाजे ईंटो से ही बंद है. ताजमहल के दोनों ओर स्थित बसई घाट और दशहरा घाट पर बने प्राचीन मंदिर डूब गए थे. यमुना नदी का तेज बहाव की धारा ताजमहल की यमुना किनारे स्थित पश्चिमी बुर्जी और उत्तरी बुर्जी पर टक्कर मार रहा थी. इसलिए, पश्चिमी बुर्जी की दीवार भी चटक गई थी. यह देखकर यमुना के बहाव की गति कम करने के लिए बसई घाट पर यमुना में पत्थर डाले. जिससे बसई घाट मलबे में दब गया था.

पानी से ताजमहल की नींव को मिलेगी मजबूतः राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था. सन 1632 से सन 1653 तक ताजमहल बनकर तैयार हुआ. आगरा के मशहूर इतिहासकार केके पाण्डेय की पुस्तक में ताजमहल की नींव में 42 कुएं होने का जिक्र किया है. ऐसे ही अन्य इतिहासकारों की पुस्तकों में भी ताजमहल की नींव कुओं पर आधारित लिखा है. जिन पर पूरी इमारत का वजन टिका है. नींव के कुओं में साल, आबनूस जैसी लकड़ियों के लट्ठे डाले हैं. जो नमी से और मजबूत होते हैं. ऐसे में यमुना की बाढ़ से जनजीवन पर आफत आएगी. मगर, यही बाढ़ का पानी ताजमहल नींव में लगे साल और आबनूस को मजबूती देगा. एएसआई अधिकारी भी यमुना के जलस्तर को ताजमहल के मुफीद बता रहे हैं.

2010 में भी दहशरा घाट डूबा थाः दशहरा घाट प्राचीन दाऊ जी महाराज मंदिर के महंत राजेश मिश्रा बताते हैं कि सन 2010 में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला था. तब यमुना नदी के पानी में दहशरा घाट डूब गया था. मंदिर में पूजा के लिए पानी से निकल गए थे. इसके बाद अब यमुना का जलस्तर तेजी से बढ रहा है. इस बार लग रहा है कि यमुना 2010 के जलस्तर से ऊपर यमुना पहुंच जाएगी.

वॉटर वर्क्स में लगा 1978 की बाढ़ का निशानः जल संस्थान से रिटायर्ड एसडी शर्मा बताते हैं कि सन् 1978 के सितंबर महीने में दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी. पहाड़ों पर बारिश से यमुना में बाड़ आ गई थी. तब यमुना का जलस्तर 508 फीट तक पहुंच गया था. जो अब तक सबसे अधिक यमुना का जलस्तर है. वॉटर वर्क्स में पानी भर गया था. जिससे जल संस्थान, यमुना की तटवर्ती कॉलोनियों और सरकारी कार्यालयों में नावें चली थीं. वॉटर वर्क्स में इसका निशान भी है. अभी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. तब शहर के नाले भी बैक मार गए थे. इस बार ही मंटोला नाला बैक मारने लगा है. जिससे आगरा की खाई में पानी पहुंच गया है. मगर, अब तमाम नाले टेप हो गए हैं. ऐसे में पहले जैसे हालात नहीं बनेंगे. 1978 के आसपास भी यमुना का जलस्तर पहुंचने की उम्मीद कम है.