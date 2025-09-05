आगरा-प्रयागराज में बाढ़ के हालात; सड़कों पर हो रहा शवों का अंतिम संस्कार, यमुना में उफान से 1978 की यादें ताजा, जनजीवन के लिए आफत
1978 के बाढ़ के छोड़े निशान ताजमहल पर आज भी मौजूद, प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बजा रहा खतरे की घंटी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 8:12 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 8:39 PM IST
प्रयागराज/आगराः देश के विभिन्न राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं. गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे वाले जिले के तराई क्षेत्रों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. प्रयागराज में जहां एक बार फिर गंगा और यमुना नदी के रौद्र रूप से खतरे की घंटी बज चुकी है. वहीं, आगरा में यमुना नदी में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ने से ताजमहल सहित पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है.
दिल्ली, एनसीआर और मथुरा में तबाही मचा रही यमुना नदी का रौद्र रूप आगरा में डराने लगा है. यमुना खतरे के निशान से ढाई फीट ऊपर बहने से बाढ़ के हालात हैं. विवार तक यमुना का जलस्तर 500 फीट का निशान छू सकता है. यमुना किनारे स्थित पोइया घाट और ताजगंज के मोक्षधाम पानी में डूब गए हैं. ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच गया है. मेहताब बाग और आगरा किला की खाई में यमुना का पानी पहुंच चुका है. जिससे लोगों के जहन और जुबान पर सन 1978 की यादें ताजा हो रही हैं. तब यमुना नदी की बाढ़ ने आगरा में खूब तबाही मचाई थी. यमुना किनारे बल्केश्वर, वॉटर वर्क्स, जीवनी मंडी, बेलनगंज, मोतीगंज बाजार में बाढ़ की वजह से नावें चलानी पड़ी थी. बाढ़ का पानी ताजमहल के तहखाने में पहुंच गया था. ताजमहल कई बंद रहा था. 1978 की बाढ़ के निशान ताजमहल पर आज भी मौजूद हैं.
ताजमहल के तहखानों के 22 कमरों में पहुंच गया था पानीः इतिहासकार राजकिशोर राजे ने बताया कि सन् 1978 में यमुना ने अब तक सबसे अधिक रौद्र दिखाया था. यमुना की बाढ़ का पानी ताजमहल के तहखानों के 22 कमरों में पहुंच गया था. तब सुरक्षा के लिहाज से ताजमहल में बसई और दशहरा घाट की ओर के लकड़ी के दरवाजे हटा कर दरवाजों की जगह ईंटों से बंद कराई गई थी. आज भी ये दरवाजे ईंटो से ही बंद है. ताजमहल के दोनों ओर स्थित बसई घाट और दशहरा घाट पर बने प्राचीन मंदिर डूब गए थे. यमुना नदी का तेज बहाव की धारा ताजमहल की यमुना किनारे स्थित पश्चिमी बुर्जी और उत्तरी बुर्जी पर टक्कर मार रहा थी. इसलिए, पश्चिमी बुर्जी की दीवार भी चटक गई थी. यह देखकर यमुना के बहाव की गति कम करने के लिए बसई घाट पर यमुना में पत्थर डाले. जिससे बसई घाट मलबे में दब गया था.
पानी से ताजमहल की नींव को मिलेगी मजबूतः राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था. सन 1632 से सन 1653 तक ताजमहल बनकर तैयार हुआ. आगरा के मशहूर इतिहासकार केके पाण्डेय की पुस्तक में ताजमहल की नींव में 42 कुएं होने का जिक्र किया है. ऐसे ही अन्य इतिहासकारों की पुस्तकों में भी ताजमहल की नींव कुओं पर आधारित लिखा है. जिन पर पूरी इमारत का वजन टिका है. नींव के कुओं में साल, आबनूस जैसी लकड़ियों के लट्ठे डाले हैं. जो नमी से और मजबूत होते हैं. ऐसे में यमुना की बाढ़ से जनजीवन पर आफत आएगी. मगर, यही बाढ़ का पानी ताजमहल नींव में लगे साल और आबनूस को मजबूती देगा. एएसआई अधिकारी भी यमुना के जलस्तर को ताजमहल के मुफीद बता रहे हैं.
2010 में भी दहशरा घाट डूबा थाः दशहरा घाट प्राचीन दाऊ जी महाराज मंदिर के महंत राजेश मिश्रा बताते हैं कि सन 2010 में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला था. तब यमुना नदी के पानी में दहशरा घाट डूब गया था. मंदिर में पूजा के लिए पानी से निकल गए थे. इसके बाद अब यमुना का जलस्तर तेजी से बढ रहा है. इस बार लग रहा है कि यमुना 2010 के जलस्तर से ऊपर यमुना पहुंच जाएगी.
वॉटर वर्क्स में लगा 1978 की बाढ़ का निशानः जल संस्थान से रिटायर्ड एसडी शर्मा बताते हैं कि सन् 1978 के सितंबर महीने में दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी. पहाड़ों पर बारिश से यमुना में बाड़ आ गई थी. तब यमुना का जलस्तर 508 फीट तक पहुंच गया था. जो अब तक सबसे अधिक यमुना का जलस्तर है. वॉटर वर्क्स में पानी भर गया था. जिससे जल संस्थान, यमुना की तटवर्ती कॉलोनियों और सरकारी कार्यालयों में नावें चली थीं. वॉटर वर्क्स में इसका निशान भी है. अभी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. तब शहर के नाले भी बैक मार गए थे. इस बार ही मंटोला नाला बैक मारने लगा है. जिससे आगरा की खाई में पानी पहुंच गया है. मगर, अब तमाम नाले टेप हो गए हैं. ऐसे में पहले जैसे हालात नहीं बनेंगे. 1978 के आसपास भी यमुना का जलस्तर पहुंचने की उम्मीद कम है.
बाढ़ के निशान आज भी दीवार पर मौजूदः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रिटायर्ड अधिकारी एसके शर्मा बताते हैं कि सन 1978 की बाढ़ ने खूब तबाही मचाई थी. एत्मादउद्दौला स्मारक में पानी भर गया था. स्मारक के सामने की सडक भी पर भी पानी था. एत्मादउद्दौला स्मारक पर कैंप बनाया गया था. तीन से चार दिन तक स्मारक बंद रहा था. ऐसे ही रामबाग और अन्य स्मारकों में बंद रहे थे. सन 1978 में आई यमुना की बाढ़ के निशान आज भी ताजमहल परिसर की खाने आलम की दीवार पर मौजूद हैं. एक बावडी के जरिए ताजमहल में पानी पहुंच गया था. ताजमहल के तहखाने में पानी पहुंचने पर उसकी जालियों और दरारों में सीमेंट की भीगी सन की रस्सी भरवाई गई थीं. लोग ताजमहल से बाढ़ का नजारा देखने के लिए पहुंचते थे. इसलिए, तब ताजमहल बंद कर दिया गया था.
सभी स्मारकों पर कर्मचारियों तैनातः एएसआई सर्किल मुख्यालय से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. इसलिए, एत्मादउद्दौला, रामबाग, मेहताब बाग, ताजमहल समेत स्मारकों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है. इस बारे में ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेई बताते हैं कि यमुना के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है. जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है. मुख्यालय से दिशा निर्देश मिलेंगे. उसके मुताबिक, ही आगे कदम उठाए जाएंगे.
प्रयागराज में घाट डूबे, सड़कों पर हो रहा अंतिम संस्कारः प्रयागराज गंगा का पानी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से नागवासुकी जाने वाला मार्ग जलमग्न हो गया है. इसके साथ ही टट्टी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का खतरा घंटी बजा रहा है. छोटा बागड़ा, सैलरी, जोशी, नैनी, दारागंज जैसे इलाकों में रहने वाले लोग फिर से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है. जिससे कि वह जल स्तर बढ़ाने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके. गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट डूब गए हैं. घाट डूबने से अंतिम संस्कार करने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. जिसके चलते अंतिम संस्कार सड़कों पर होना शुरू हो गया है. दारागंज घाट के पास बनी सड़क पर अंतिम संस्कार हो रहा है.
हे गंगा मैया बस करो एतनेन पर रहो: प्रयागराज में वैसे तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अन्य प्रदेशों में लगातार हो रही बारिश और छोड़े गए पानी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इसके साथ ही साथ उन दुकानदारों को भी समस्या हो रही है, जो गंगा किनारे दुकान लगाया करते हैं. बार-बार बढ़ता पानी उनके लिए मुसीबत बनता है. उन्हें बार-बार अपने दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना पड़ता है. पूजा पाठ की सामग्री की दुकान लगाने वाली सरिता कहती है कि बार-बार पानी बढ़ रहा है. बार-बार हमें अपने घर को छोड़ना पड़ता है और दुकान को हटाना पड़ता है. गंगा मैया से प्रार्थना करत हे, गंगा मैया बस करो एतनेन पर रहो. सरिता की ही तरह तमाम दुकान लगाने वाली दुकानदारों के लिए यह बाढ़ मुसीबत बनती है.
पांचवी बार गंगा जी ने लेटे हनुमान को कराया स्नानः गंगा नदी का पानी लेटे हनुमान मंदिर में पांचवीं बार प्रवेश कर गया है. पूरा मंदिर परिसर जलमग्न है. गंगा जैसे ही लेटे हनुमान मंदिर की कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर पहुंची महंत बलवीर गिरी द्वारा विधि विधान से मां गंगा का स्वागत किया. तीन बार सावन और दो बार भादों में गंगा जी ने हनुमान जी स्नान कराया है. यह देखने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं.मंदिर के महंत बलवीर गिरी ने बताया कि बहुत ही कम सयोग हुआ है, जब मां गंगा ने एक ही साल में लेटे हनुमान जी को पांच बार स्नान कराया हो. इस बार महा कुंभ का संयोग था. ऐसे में तीन प्रमुख शाही स्नान के साथ दो और शाही स्नान थे. कुल मिलाकर पांच शाही स्नान और पांच बार हनुमान जी का स्नान करना एक शुभ संकेत है. तीर्थ पुरोहित राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है, जब मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को पांच बार स्नान कराया हो. यह खास सहयोग कुंभ के चलते देखने को मिल रहा है
