कांगड़ा: जिला कांगड़ा के उपमंडल इंदौरा में रविवार को भारी बारिश ने कहर बरपाया. इंदौरा पंचायत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. दुकानों में 5-5 फुट पानी घुस गया है. पानी का बहाव इतना तेज था कि कई दुकानों के शटर तक फट गए. अचानक आए पानी से कई दुकानों व घरों का सामान बह गया तो वहीं घरों में मलबा घुसने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. यहां 7 चौपहिया और 15 दोपहिया वाहन पानी में काफी दूर तक बह गए.

इंदौरा पंचायत के वार्ड नंबर-2 से एक परिवार के चार लोग पानी में फंस गए, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई और एनडीआरएफ की 14वीं वाहिनी की टीम ने कड़ी मशक्कत से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. आलम ये है कि घरों में चारपाई, बेडबॉक्स, सोफे, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामान तैरता हुआ नजर आया. कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. वहीं, वार्ड नंबर-3, में पवना देवी का मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया. अब तक इंदौरा उपमंडल में 6 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 10 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और 15 के करीब घरों की चारदीवारी पानी के बहाव के कारण ढह गई.

हिमाचल में बारिश का कहर (ETV Bharat)

घरों में रखा राशन बर्बाद

इंदौरा पंचायत में कई घर में खाने-पीने की चीजें, राशन आदि सहित रोजमर्रा के प्रयोग का सारा सामान मलबा घुसने से खराब हो गया. आपदाग्रस्त परिवारों ने कहा कि वार्ड नंबर 2 में बिना सोच-विचार किए अंधाधुंध निर्माण के कारण पीछे से आने वाले बारिश के पानी का रास्ता बंद हो गया है, जिस कारण पानी रुकता गया और एक तालाब का रूप ले लिया था, लेकिन जब पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो गया तो पीछे से दीवारें, जिनके कारण पानी रुका हुआ था, टूटने से अचानक तेजी से भारी मात्रा में पानी आया और घर कई फीट तक पानी में डूब गए. जान बचाने के लिए बच्चों सहित छतों पर चढ़ना पड़ा.

9 लोगों को किया रेस्क्यू

वहीं, भारी बारिश के कारण इंदौरा-बडूखर, इंदौरा-गंगथ और इंदौरा-रैहन मार्ग पेड़ गिरने और कुछ स्थानों पर भूस्खलन होने से 2 से 3 घंटों के लिए बाधित रहे. वहीं 40 के करीब गांवों की विद्युत सेवा ठप्प हो गई. इंदौरा के सुग-भटोली में प्रशासन ने 9 व्यक्तियों और मधुमक्खियों के डिब्बों को रेस्क्यू करवाया है. वहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी पानी से नुक्सान होने की सूचना है.

प्रशासन ने 300 लोगों के खाने व रहने की व्यवस्था इंदौरा के सराय भवन में कर दी है. नुक्सान का आकलन किया जा रहा है.- डॉ. सुरेंद्र ठाकुर,एसडीएम इंदौरा

कांगड़ा में सभी शिक्षण संस्थान बंद

वहीं, जिला कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सभी सरकारी, निजी शैक्षणिक, तकनीकी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने की अधिसूचना जारी कर दी है. उन्होंने कहा कि शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ को अपने-अपने संस्थानों में उपस्थित रहकर नियमित कार्य करने होंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उफान पर नदी नाले

बारिश के कारण हिमाचल में नदी-नालों उफान पर हैं और कई सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं. सोमवार को देहर खड्ड, देहरी खड्ड, गज खड्ड, गुहन खड्ड, मंजुही खड्ड व बूहल खड्ड का जलस्तर सामान्य से काफी अधिक रहा. लगातार खड्डों-दरिया में बढ़ते पानी ने पौंग बांध के जलस्तर को भी तेजी से बढ़ा दिया है

पौंग डैम डेटा रिपोर्ट (23 से 25 अगस्त 2025)

23 अगस्त शाम 6 बजे पौंग बांध का जलस्तर 1381.20 फीट रिकॉर्ड हुआ, जिसमें पानी की आमद 1,12,542 क्यूसेक रही जबकि निकासी 21,845 क्यूसेक दर्ज की गई. इसके बाद 24 अगस्त शाम 6 बजे बांध का जलस्तर बढ़कर 1382.71 फीट पहुंच गया, जिसमें पानी की आमद 1,37,378 क्यूसेक और निकासी 23,952 क्यूसेक दर्ज की गई. उसी दिन रात 7 बजे जलस्तर और बढ़कर 1382.88 फीट हो गया, जहां पानी की आमद 1,44,468 क्यूसेक तक पहुंच गई, हालांकि निकासी 23,952 क्यूसेक ही बनी रही. ताजा आंकड़ों के अनुसार 25 अगस्त सुबह 7 बजे बांध का जलस्तर 1384.61 फीट तक पहुंच चुका है. इस दौरान पानी की आमद 1,46,174 क्यूसेक रही, जबकि निकासी 39,837 क्यूसेक दर्ज की गई.

बडूखर में बनाया गया राहत शिविर

मंड क्षेत्र में पहले ही पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने पहले ही कहर ढाया था और अब लगातार हो रही मूसलाधार बारिश भी कहर बरपा रही है. मंड क्षेत्र में कई घर पानी की चपेट में आ चुके हैं और फसलें भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं. दो दिन तक पौंग बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा कम रही थी, लेकिन अब इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राधा स्वामी सत्संग भवन बडूखर में राहत शिविर बनाया है, ताकि लोगों को सुरक्षित ठहराया जा सके.

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है. क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर बने रहने की अपील करता है.- विश्रुत भारती, एसडीएम फतेहपुर

जसूर सब्जी मंडी में घुसा पानी

जसूर सब्ज़ी मंडी और बाजार में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है. वहीं, कई सड़कें भूस्खलन से बंद पड़ी हैं. नदी-नाले उफान पर हैं. हालात इतने बिगड़े हैं कि प्रशासन को एनडीआरएफ टीम तक को अलर्ट पर रखना पड़ा.

वहीं, सब्जी मंडी जसूर में काम करने वाले व्यपारियों का कहना है कि हमारी सब्जजियां और कांटे सब खराब हो गए. इस बाढ़ के आने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है. व्यापार मंडल प्रधान राजीव महाजन (जसूर) ने कहा कि 'फोरलेन निकासी का काम सही नहीं हुआ, जसूर मंडी और दुकानों में पानी भर गया, सब्जी आढ़तियों को भारी नुकसान हुआ. फोरलेन ठेकेदारों को कई बार पानी की सही निकासी के लिए कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अब घरों में पानी घुस आया.'

एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने कहा कि 'कुछ घरो को नुक्सान हुआ है, जब की तीन घर ध्वस्त हो गये हैं. जसूर और नगाबाड़ी में कुछ घरों-दुकानों में पानी घुसा है. छतरौली फ्लाईओवर के नीचे पानी बढ़ने पर यातायात रोका गया है. हालात पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है. इसकी सूचना जिला मुख्यालय धर्मशाला में दे दी गई है.'

