बाढ़ में डूबा घर तो सड़क पर मनाया रक्षाबंधन, बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी - RAKSHA BANDHAN 2025

पटना बिंद टोला के बाढ़ प्रभावितों ने सड़क पर रक्षाबंधन मनाया. बहनों ने भाइयों को राखी बांधी और सरकार से पुनर्वास की गुहार लगाई. पढ़ें..

पटना में बाढ़ प्रभावितों का रक्षा बंधन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 4:21 PM IST

पटना: आज देशभर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है. तमाम लोग खुशियों के साथ त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन पटना के बिंद टोला के लोगों के लिए अभी मुश्किल का दौर चल रहा है. बाढ़ के कारण लोगों को सड़क किनारे आशियाना बनाकर रहना पड़ रहा है. ऐसे में यहां के लोगों ने सड़क पर ही शिविर के अंदर रक्षाबंधन मनाया.

बच्चों में रक्षाबंधन को लेकर खुशी: बिंद टोला में इस बार रक्षाबंधन का माहौल बिल्कुल अलग रहा. न मिठाई, बस चारों तरफ पानी और कीचड़. फिर भी, भाइयों की कलाई पर राखी और बहनों की आंखों में चमक देखने को मिली. आज रक्षाबंधन का त्योहार है. ऐसे में सुबह से ही सड़क किनारे बैठे बच्चों के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी.

बाढ़ के कारण सड़क पर रक्षा बंधन (ETV Bharat)

"गांव में बाढ़ आ गया है. सभी लोग घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर हैं. आज रक्षाबंधन का त्योहार है. इसीलिए आज यहीं पर अपने भाई को राखी बांध रही हूं."- चंपा कुमारी

क्या बोलीं बाढ़ प्रभावित?: वहीं, सीमा देवी का कहना है कि गंगा का पानी गांव में घुस गया है. यही कारण है कि पटना के जेपी गंगा पथ पर टेंट बनाकर रहना पड़ रहा है. आज राखी का त्योहार है. बच्चे सुबह से ही राखी को लेकर उत्साहित थे. इसलिए इसी टेंट में यह लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं.

भाई को राखी बांधती बहन (ETV Bharat)

"रक्षाबंधन साल में एक बार आता है इसको लेकर बच्चों से लेकर बड़े तक इस पर्व का इंतजार करते हैं. यही कारण है कि घर में रहना हो या बांध पर भाई की कलाई में तो राखी बांधना ही था."- सीमा देवी, बाढ़ पीड़ित, स्थानीय निवासी

सड़क पर रक्षाबंधन मनाना मजबूरी: स्थानीय निवासी प्रियंका कुमारी कहती है कि पानी घरों में घुस गया है. पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है घरों में गर्दन भर पानी है. यही कारण है कि सभी लोग सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं. आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो मजबूरी है कि रक्षाबंधन यही करना पड़ रहा है. सड़क पर ही जगह बची हुई है तो इस बार सड़क पर ही रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं.

पानी में डूबा घर, सड़क पर ठिकाना: बिंद टोला में सड़क किनारे बने अस्थायी शिविरों में बांस, प्लास्टिक की चादर और पुराने तिरपाल के नीचे परिवार किसी तरह राहत पा रहे हैं. बिंद टोला निवासी रंजीत राय बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से गंगा का पानी तेजी से बढ़ने लगा. स्थिति ऐसी है कि घर में कमर तक पानी भर गया. अब हालात ऐसे हैं कि पूरा मोहल्ला पानी में डूबा है. हम सब सड़क पर या टेंट के नीचे दिन काट रहे हैं.

सड़क पर बिंद टोला के बाढ़ प्रभावित (ETV Bharat)

प्रशासन की तरफ से राहत शिविर: पटना जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए टीमें तैनात की हैं. अस्थायी शिविरों में खाने खाना और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है. राहत शिविर में बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाना लेने के लिए लंबी लाइन लगाकर भोजन लेना पड़ रहा है. प्रशासन ने कई जगहों पर इसी तरीके का राहत कैंप लगाया है.

सीएम ने पेड़ में बांधी राखी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन के दिन बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में पेड़ को राखी बांधकर पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लेने का संदेश देते हैं. आज भी उन्होंने पटना के राजधानी वाटिका में वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा और वाटिका में पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया. 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के अवसर पर 'बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस' की शुरुआत की थी.

रक्षाबंधन पर नीतीश कुमार ने पेड़ को बांधी राखी (ETV Bharat)

