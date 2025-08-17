हिसार : हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट, गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट और जम्मू एयरपोर्ट के लिए जल्द हवाई सेवा शुरू होने वाली है. इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी अपनी तैयारियों में लगी हुई है.

जयपुर तक शुरू होगी फ्लाइट : हिसार एयरपोर्ट से जल्द ही जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक एलायंस एयर समर शेड्यूल में जयपुर के लिए फ्लाइट उड़ा सकती है. जयपुर तक फ्लाइट उड़ाने के लिए एलायंस एयर अगले हफ्ते डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) में एप्लाई कर सकती है. एप्लीकेशन को मंजूरी मिलते ही हिसार से जयपुर फ्लाइट शुरू हो जाएगी.

हिसार एयरपोर्ट (Etv Bharat)

जयपुर के लिए डिमांड आ रही थी : हिसार से अयोध्या जाने वाली फ्लाइट को ही दिल्ली के रास्ते जयपुर तक बढ़ाया जाएगा. एलायंस एयर का कहना है कि जयपुर के लिए लगातार यात्रियों की डिमांड उनके पास आ रही है. इसे देखते हुए दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को जयपुर ले जाया जाएगा, फिर जयपुर से दिल्ली जाएगा और फिर दिल्ली से हिसार फ्लाइट आएगी. फिर यही फ्लाइट अयोध्या भी जाएगी. हिसार से अयोध्या और दिल्ली जाने वाला शेड्यूल वही रहेगा. लेकिन अप्रूवल के बाद जयपुर के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा.

सवा से डेढ़ घंटे में जयपुर पहुंच सकेंगे : हिसार से जयपुर की दूरी 343 किलोमीटर है, सड़क मार्ग से हिसार से जयपुर जाने में साढ़े 5 घंटे लगते हैं. वहीं अगर कोई ट्रेन से हिसार से जयपुर जाना चाहता है तो उसे 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है. ऐसे में अगर हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू हो जाती है तो लोग मात्र सवा से डेढ़ घंटे में ही हिसार से जयपुर पहुंच जाएंगे. वहीं फ्लाइट शुरू होने से जयपुर के लोगों को भी अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी.

हिसार एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिसकर्मी (Etv Bharat)

जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट होगी शुरू : वहीं एलायंस एयर ने डीजीसीए के साथ बैठक की है जिसमें हिसार एयरपोर्ट से विंटर में जम्मू और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू करने की योजना है. अगर विमान उपलब्ध हो जाते हैं तो इस साल अक्टूबर में ही जम्मू और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू की जा सकती है.

हिसार एयरपोर्ट से 14 अप्रैल 2025 से शुरू हुई फ्लाइट : आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2025 से हिसार एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने-जाने की शुरुआत हुई थी. हरियाणा के सीएम नायब सैनी पहले ही हिसार से चंडीगढ़, अयोध्या, जयपुर, अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं जिसमें अयोध्या, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है और जल्द ही जयपुर, अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू की जा सकती है.

नायब सिंह सैनी ने हिसार से चंडीगढ़ के लिए भरी थी उड़ान (Etv Bharat)

हिसार से चंडीगढ़ फ्लाइट का शेड्यूल : फिलहाल हिसार से चंडीगढ़ फ्लाइट के शेड्यूल की बात करें तो हिसार से शाम 4.55 बजे फ्लाइट उड़ती है और चंडीगढ़ में शाम 5.55 बजे पहुंचती है.

चंडीगढ़ से हिसार फ्लाइट का शेड्यूल : वहीं चंडीगढ़ से हिसार फ्लाइट की बात करें तो उड़ान का समय दोपहर 3.20 बजे है और उड़ान भरने के बाद फ्लाइट शाम 4.30 बजे हिसार पहुंचती है.

दिल्ली-हिसार-अयोध्या फ्लाइट का शेड्यूल : वहीं अगर दिल्ली-हिसार-अयोध्या फ्लाइट के शेड्यूल की बात करें तो दिल्ली से हिसार सुबह 9.30 बजे फ्लाइट उड़ती है, हिसार पहुंचने का टाइम सुबह 10.15 बजे है. वहीं हिसार से अयोध्या उड़ान का समय सुबह 10.40 बजे है, अयोध्या पहुंचने का वक्त दोपहर 12.40 बजे है. इसके बाद अयोध्या से हिसार उड़ान का समय दोपहर 1.05 बजे है और हिसार पहुंचने का समय दोपहर 3.05 बजे है. इसके बाद हिसार से दिल्ली वापसी दोपहर 3.35 बजे होती है.

हिसार में हवाई पट्टी (Etv Bharat)

