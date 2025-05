ETV Bharat / state

Published : May 12, 2025 at 1:18 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:54 PM IST

कांगड़ा: भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर बनी सहमति के बाद अब धीरे-धीरे परिस्थितियां सामान्य होने लगी है. ऐसे में जैसी युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के निर्देश पर देशभर में 32 हवाई अड्डों से कर्मशियल उड़ानों को रद्द किया था, जिसे अब एक बार फिर से शुरु कर दिया गया है. बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां भी कुल्लू , कांगड़ा और शिमला एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू कर दी गई हैं. एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा किया है. एएआई ने एक्स पोस्ट में लिखा है, "बदलती परिस्थितियों और हवाई क्षेत्र की गतिशील स्थितियों के मद्देनजर, 32 हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक उड़ान संचालन को 15 मई 2025 को 05:29 बजे तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये हवाई अड्डे अब तत्काल प्रभाव से नागरिक विमानों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से चालू हैं. इन हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइनों से सीधे फ्लाइट स्टेटस की जांच करके अपडेट रहें और नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक एयरलाइन वेबसाइटों की निगरानी करें".

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद से दोनों देश के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए. पाकिस्तान की ओर से रात के समय लगातार भारत के सीमावर्ती राज्यों और शहरों को ड्रोन से हमले किए गए. हालांकि, पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में भी ढेर कर दिया है. दोनों देश के बीच तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने देशभर में 32 हवाई अड्डों से कमर्शियल फ्लाइट्स को 15 मई तक के लिए रद्द कर दिया था. जिसमें हिमाचल प्रदेश का कुल्लू , कांगड़ा और शिमला का एयरपोर्ट भी शामिल था. वहीं, दोनों देशों के बीच सीजफायर होने के बाद अब फिर से एयरपोर्ट से फ्लाइट्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है. भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के समाप्त होने के बाद आज कांगड़ा हवाई अड्डे पर नागरिक उड़ानों का संचालन शुरू हो गया. आज कांगड़ा एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे पहली वाणिज्यिक उड़ान ने उड़ान भरी, जिसे देखने के लिए स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखा गया. हवाई अड्डे के खुलने से न केवल क्षेत्रीय संपर्क को बल मिलेगा, बल्कि पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है. एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पहले उड़ानों पर रोक लगी हुई थी, जो अब तनाव समाप्त होने के साथ हटा ली गई है. जिला प्रशासन का कहना है कि भविष्य में यहां से देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी नियमित उड़ानों का संचालन किया जाएगा, जिससे कांगड़ा और आसपास के इलाकों को सीधा लाभ पहुंचेगा. ये भी पढ़ें: हिमाचल में छुट्टी के दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इतने HAS अधिकारियों के ट्रांफसर आदेश जारी

