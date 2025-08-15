शिमला: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार स्वीकृत किए थे. इसमें 04 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र; 16 शौर्य चक्र, 02 बार टू सेना पदक (वीरता), 58 सेना पदक (वीरता), 06 नौसेना पदक (वीरता), 26 वायु सेना पदक (वीरता), 07 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 09 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 युद्ध सेवा पदक शामिल हैं.

इन वीरता पुरस्कारों की सूची में में ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने वाले सेना के जांबाज जवानों और पाकिस्तान को पस्त करने वाले रणबांकुरों के नाम भी शामिल हैं. इनमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले फाइटर पायलट भी हैं.

पाकिस्तानी ठिकानों को किया नेस्तनाबूद

ऑपरेशन सिंदूर में अपने अदम्य साहस दिखाने और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले हिमाचल के अर्शवीर सिंह को भी वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा. भारतीय वायु सेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह (पायलट) शिमला जिले में जुब्बल के जखोड़ गांव से संबंध रखते हैं. अर्शवीर फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्तर के अकेले ऑफिसर हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के लिए वीर चक्र से नवाजा जा रहा है. अर्शवीर के पिता नरवीर सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए हैं और माता अमरजीत कौर शिमला में सरकारी स्कूल में बतौर शारीरिक शिक्षक हैं.

तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान

परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है. सरकार ने इस बार आर्म्ड फोर्स के सात ऑफिसर को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक दिया है. इनमें एयरफोर्स के तीन, आर्मी के दो और नेवी के एक ऑफिसर हैं. इससे पहले ये पदक कारगिल युद्ध के समय दिए गए थे.

सीएम सुक्खू ने दी बधाई

सीएम सुक्खू ने अर्शवीर सिंह को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा 'शिमला ज़िला के जुब्बल क्षेत्र के जखोड़ निवासी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर जी को वीर चक्र के लिए नामित किए जाने पर मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. 'ऑपरेशन सिंदूर' के नायकों में से एक, आर्शवीर सिंह जी ने अपनी वीरता से पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरिदके स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी इस अद्वितीय बहादुरी पर हर हिमाचलवासी गौरवान्वित है. आर्शवीर सिंह जी और 'ऑपरेशन सिंदूर' के सभी वीर जवानों के जज़्बे को सलाम. आप सभी पर गर्व है. जय हिंद, जय हिंद की सेना'

