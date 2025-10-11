ETV Bharat / state

दीपावली पर धड़ाधड़ टिकट बुकिंग से फ्लाइट किराया रिकार्ड हाई पर, प्रयागराज से बेंगलुरु का किराया 17 हजार पर पहुंचा, 2 फेरे बढ़ेंगे

यात्रियों में 25 फीसदी इजाफा, 12 उड़ानें प्रतिदिन संचालित हो रहीं प्रयागराज से.

flight fares hit record highs diwali 2025 prayagraj to bengaluru flights reaching 17000
प्रयागराज से बेंगलुरू फ्लाइट के फेरे बढ़े. (etv bharat archive.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 7:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः त्योहार में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रयागराज से बेंगलुरु के बीच हवाई सेवा में विस्तार किया गया है. इंडिगो एयरलाइंस ने अपने विंटर शेड्यूल में इस रूट की उड़ानों की संख्या चार से बढ़ाकर छह कर दी है. अब यह सेवा रविवार से शुक्रवार तक संचालित होगी, जबकि शनिवार को उड़ान का संचालन नहीं होगा. नया शेड्यूल 26 अक्टूबर से लागू होगा. वहीं, दीपावली पर डिमांड बढ़ने से प्रयागराज से बेंगलुरू का किराया बढ़कर 17000 रुपए पर पहुंच गया है.


कब चलेगा विमान: इंडिगो के अनुसार, प्रयागराज से बेंगलुरु की उड़ान दोपहर 12:55 बजे रवाना होगी और शाम 3:40 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी. वहीं, वापसी की उड़ान सुबह 9:35 बजे बेंगलुरु से चलेगी और दोपहर 12:15 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. इस बदलाव से त्योहारों पर घर आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी.


किराए में जबर्दस्त उछाल: हालांकि, हवाई किराए में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. सामान्य दिनों में प्रयागराज से बेंगलुरु का किराया जहां करीब सात हजार रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 17 हजार रुपये तक पहुंच गया है. एयरलाइंस की वेबसाइट्स पर बुकिंग के समय सीटें सीमित दिखाई दे रही हैं, जिससे किराया और बढ़ने की संभावना है.

बेंगलूरू के अधिक यात्री: प्रयागराज एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि त्योहारों में मांग बढ़ने के कारण एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं बढ़ाई हैं. इससे यात्रियों को अधिक विकल्प तो मिलेंगे, लेकिन किराए में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. प्रयागराज एयरपोर्ट पर वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, पुणे, भोपाल, इंदौर और बेंगलुरु के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं. बेंगलुरु रूट की उड़ानें आईटी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं.
त्योहारों के मौसम में प्रयागराज एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. नवरात्र और दीपावली के दौरान बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली की फ्लाइट्स में लगभग सभी सीटें फुल हो चुकी हैं. एयरलाइंस कंपनियां स्थिति को देखते हुए एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाने की तैयारी में हैं.

एक महीने में 25 फीसद यात्री बढ़े: अधिकारियों के मुताबिक पिछले एक महीने में प्रयागराज एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों की संख्या में 25 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. रेलवे टिकटों की वेटिंग लिस्ट लंबी होने के बाद बड़ी संख्या में लोग अब हवाई यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं.


प्रयागराज एयरपोर्ट पर सुबह से देर शाम तक यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि दीपावली और छठ तक यह भीड़ और बढ़ेगी. फिलहाल एयरपोर्ट पर 12 उड़ानें प्रतिदिन संचालित हो रही हैं, जिनमें सबसे अधिक बुकिंग बेंगलुरु और मुंबई रूट पर है. एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से समय से पहले पहुंचने की अपील की है ताकि सुरक्षा जांच और बोर्डिंग की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURU FLIGHTSPRAYAGRAJ FLIGHTSप्रयागराज से बेंगलुरू फ्लाइटPRAYAGRAJ BENGALURU FLIGHTS FAREPRAYAGRAJ TO BENGALURU FLIGHTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.