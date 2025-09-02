लखनऊ : आगरा में भारत सरकार की बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर (बीएसयूपी) योजना के तहत निर्मित भवनों में कई अनियमितताएं सामने आई हैं. इन भवनों का निर्माण कार्य कालिंदी विहार में निर्माण खंड -29 आगरा की ओर से कराया गया है. इस मामले में आवास विकास परिषद में बड़ा एक्शन किया गया है, जिसमें कई अधिकारियों से वसूली करने का आदेश किया गया है.





प्रथम पॉकेट में 360 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवंटन किया जा चुका है, लेकिन द्वितीय पॉकेट में बन रहे 272 भवनों की गुणवत्ता में गंभीर खामियां पाई गईं. द्वितीय पॉकेट में 272 निर्माणाधीन भवनों में आरसीसी कॉलमों में क्रैक डेवलप होने के कारण भवनों में स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ का परीक्षण आईआईटी रुड़की से कराया गया.





असिस्टेंट हाउसिंग कमिश्नर आयुष्मान ने बताया कि आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट के अनुसार, कई बिल्डिंग, ब्लॉक रहने लायक नहीं पाए गए और सामुदायिक केंद्र और कियोस्क अनुपयोगी घोषित किए गए. इस गंभीर अनियमितता के कारण निर्माण कार्य पर हुए खर्च को अनुपयोगी माना गया.





रिपोर्ट के मुताबिक, इन अनियमितताओं के कारण ₹5,25,55,589.50 का वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसके तहत उत्तरदायी पाए गए सेवारत अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय जांच गठित की गई है और सेवानिवृत अधिकारियों को नोटिस जारी की गई है. इस मामले में जिम्मेदार सेवानिवृत्त कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है.

तत्कालीन सहायक अभियंता जेपी गर्ग, डीके शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता रोशन लाल आर्य से उक्त वित्तीय क्षति की वसूली सिविल लायबिलिटी के रूप में किए जाने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही तत्कालीन सहायक अभियंता संप्रति सेवानिवृत्त सत्येंद्र कुमार पचौरी की पेंशन से वसूल करने के आदेश दिए गए हैं. तत्कालीन सहायक अभियंता संप्रति अधिशासी अभियंता नेहा सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वित्तीय क्षति की वसूली उनके वेतन से करने के आदेश निर्गत किए गए हैं.



