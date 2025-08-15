रांची: देश आज 79 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस का राजकीय कार्यक्रम मोराबादी मैदान में आयोजित हुआ. जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण किया. वहीं अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रदेश एवं केंद्रीय मुख्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया.

राजनीतिक दलों के कार्यालयों में किया गया झंडोत्तोलन

कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ध्वजारोहण किया, जबकि प्रदेश राजद कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सिंह यादव ने झंडोत्तोलन किया. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने सादगी और सांकेतिक रूप से केंद्रीय कार्यालय के स्टाफ के साथ ध्वजारोहण किया.

राजद और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ध्वाजारोहण करते नेता और कार्यकर्ता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आजादी के मूल्यों को संभाल कर रखना है- केशव महतो कमलेश

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ध्वजारोहण के बाद कहा कि लंबी लड़ाई के बाद हमने आजादी पायी है. संघर्ष और बलिदान से मिली यह आजादी तभी सार्थक होगी, जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों, अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएंगे. केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमारे नेताओं ने एक समाजवादी और समावेशी विकास की ओर उन्मुख व्यवस्था पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जनता के प्रति समर्पित स्वतंत्र और संप्रभु देश बनाने में हम सफल हुए हैं, लेकिन जो लोग विकास की दौड़ में पीछे रह गए है, उन्हें मुख्य धारा में लाना होगा.

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण करते नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

राजद ने लिया है एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प

राजद के झारखंड प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह यादव ने राज्यवासियों को 79 वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजद आज उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिनकी पिछले दिनों विभिन्न आपदाओं में जान गई है. उन्होंने कहा कि हम लोग सब मिलकर भारत की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का संकल्प लिया है. प्रदेश राजद अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने में राजद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

ये भी पढ़ें-

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा, कहा- महिला सशक्तिकरण पर सरकार का है जोर

झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने किया झंडोत्तोलन, कहा- राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र जरूरी

रांची के शहीद चौक पर स्वतंत्रता दिवस का गरिमामय आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया ध्वजारोहण

झारखंड पुलिस के पदाधिकारियों को राज्यपाल ने किया सम्मानित, IPS ऋषभ कुमार झा और अनुराग राज को मिला वीरता पदक