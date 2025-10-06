ETV Bharat / state

प्रयागराज में पांच साल की बच्ची से रेप; 10वीं के नाबालिग छात्र ने की वारदात, आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज: मऊ आइमा थानाक्षेत्र में एक 15 वर्षीय हाईस्कूल के छात्र पर पड़ोस में रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. आरोपी बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गया. वहां पर छत की सीढ़ी पर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची रोती हुई घर के बाहर पहुंची. इसके बाद पड़ोसी और परिवार के सदस्यों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी नाबालिग को जेल भेज दिया. शनिवार शाम को हुई वारदात: वारदात शनिवार शाम को हुई. बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. परिवार के सदस्य धान की कटाई में व्यस्त थे. पास की एक युवती ने आरोपी और बच्ची को साथ जाते देखा, लेकिन पड़ोसी होने के कारण उसे नजरअंदाज कर दिया. बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि बच्ची जख्मों के कारण दर्द से कराह रही थी.