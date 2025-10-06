प्रयागराज में पांच साल की बच्ची से रेप; 10वीं के नाबालिग छात्र ने की वारदात, आरोपी गिरफ्तार
फूलपुर सहायक पुलिस आयुक्त विवेक यादव ने कहा, पांच साल की बच्ची से रेप का आरोप नाबालिग छात्र पर लगा है. आरोपी पकड़ा गया है.
प्रयागराज: मऊ आइमा थानाक्षेत्र में एक 15 वर्षीय हाईस्कूल के छात्र पर पड़ोस में रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. आरोपी बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गया. वहां पर छत की सीढ़ी पर उसके साथ दुष्कर्म किया.
बच्ची रोती हुई घर के बाहर पहुंची. इसके बाद पड़ोसी और परिवार के सदस्यों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी नाबालिग को जेल भेज दिया.
शनिवार शाम को हुई वारदात: वारदात शनिवार शाम को हुई. बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. परिवार के सदस्य धान की कटाई में व्यस्त थे. पास की एक युवती ने आरोपी और बच्ची को साथ जाते देखा, लेकिन पड़ोसी होने के कारण उसे नजरअंदाज कर दिया. बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि बच्ची जख्मों के कारण दर्द से कराह रही थी.
बच्ची को टॉफी देने के बहाने घर ले गया: आरोपी ने भी पुलिस पूछताछ में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि वह पोर्न देखकर बहक गया था और बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने घर ले गया. इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया गया.
परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज: सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर विवेक यादव ने बताया कि पांच वर्षीय बालिका के साथ एक नाबालिक ने दुष्कर्म किया था. बालिका को प्राथिमक उपचार कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.
