पांच हजार लोगों के साथ 100 करोड़ की ठगी; मुजफ्फरनगर में बीकॉम स्टूडेंट ने बनाई थी कंपनी, तीन गिरफ्तार
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा, 100 करोड़ की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी अमित कुमार, डॉ. शादाब और सरफराज को गिरफ्तार किया गया.
मुजफ्फरनगर: बीकॉम छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी में निवेश के नाम पर 5000 लोगों से 100 करोड़ रुपये की ठगी की. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से नेक्सन कार और 4 करोड़ रुपये के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं.
दो साल से चल रहा था गोरखधंधा: एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि जांच में पता चला कि यह घोटाला दो साल से चल रहा था. पुरकाजी थाना पुलिस को 5 अक्टूबर को आरोपी अमित कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी. आरोप था कि कंपनी बनाकर हजारों लोगों से रुपया इन्वेस्ट करवाया गया, लेकिन रिर्टन नहीं दिया गया. इस मामले में पुरकाजी और सिविल लाइन थानों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किये गये थे.
तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे: पुलिस ने बुधवार को पुरकाजी थानाक्षेत्र के रहने वाले मुख्य आरोपी अमित कुमार, डॉ. शादाब और सरफराज को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी अमित कुमार ने बताया कि उसने दो साल पहले बीकॉम किया था. इसके बाद उसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में नौकरी की. वहां से उसे पता चला कि लोगों का रुपया निवेश करवाकर अधिक रिटर्न देने के नाम पर लोगों को ठगा जा सकता है.
पत्नी के साथ मिलकर कंपनी खोली थी: उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सेनेमी कंसल्टिंग प्राइवेट कंपनी खोली. इसमें 16 प्रतिशत रिटर्न देने का झांसा देकर लोगों से निवेश कराना शुरू कर दिया और लोगो को ठगने लगे. यह लोग अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा लेते थे. शुरुआत में कुछ रिटर्न देते थे, लेकिन बाद में रुपये देना बंद कर देते थे.
ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्रॉपर्टी में किया इन्वेस्टमेंट: लोगों से रुपये लेकर उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया था. ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से मल्टी स्टोर चेन शुरू की थी. जांच में पुलिस को पता लगा कि इस ठगी के नेटवर्क में और भी कई लोग शामिल हैं.
