ETV Bharat / state

पांच हजार लोगों के साथ 100 करोड़ की ठगी; मुजफ्फरनगर में बीकॉम स्टूडेंट ने बनाई थी कंपनी, तीन गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता ( Photo Credit: Muzaffarnagar Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 10:52 PM IST | Updated : October 8, 2025 at 11:32 PM IST 2 Min Read

मुजफ्फरनगर: बीकॉम छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी में निवेश के नाम पर 5000 लोगों से 100 करोड़ रुपये की ठगी की. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से नेक्सन कार और 4 करोड़ रुपये के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं. दो साल से चल रहा था गोरखधंधा: एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि जांच में पता चला कि यह घोटाला दो साल से चल रहा था. पुरकाजी थाना पुलिस को 5 अक्टूबर को आरोपी अमित कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी. आरोप था कि कंपनी बनाकर हजारों लोगों से रुपया इन्वेस्ट करवाया गया, लेकिन रिर्टन नहीं दिया गया. इस मामले में पुरकाजी और सिविल लाइन थानों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किये गये थे. जानकारी देते एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत (Video Credit: Muzaffarnagar Police)

Last Updated : October 8, 2025 at 11:32 PM IST