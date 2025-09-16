ETV Bharat / state

MCD के पांच हजार एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान, निगम पर लगाया ये आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली नगर नगम के 5000 एमटीएस कर्मचारी 29 सितंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं. उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा उनकी सालों से लंबित मांगों को नहीं सुना जा रहा है. हमें डीबीसी कर्मचारी से एमटीएस बने हुए भी दो साल हो चुके हैं. इन मांगों पर विचार करने के लिए 11 सितंबर को स्थाई समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा के साथ बैठक रखी गई थी. उस बैठक को बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया गया. यूनियन का कहना है कि एमटीएस कर्मचारी दिन रात कोरोना काल से लेकर बाढ़ के समय डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए दवाई का छिड़काव करने से लेकर तमाम तरह के कामों में हर समय बढ़-चढ़कर आगे रहते हैं.

सिर्फ 252 कर्मचारियों को दिया जा रहा बढ़ा हुआ वेतन: एंटी मलेरिया कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष मदनपाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि एमटीएस कर्मचारी बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं. हमारे साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है. 5000 में से सिर्फ 252 करचारियों को बढ़ा हुआ वेतन (करीब 27 हजार) दिया जा रहा है. बाकी सबके साथ नाइंसाफी की जा रही है. लंबे समय से हमारे वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. मात्र 16 से 17 हजार रुपये की सैलरी पर हम लोग गुजारा कर रहे हैं. बीमार होने पर कोई छुट्टी नहीं दी जाती है, जितने दिन बीमार रहते हैं, उतने दिन का वेतन कट जाता है, जिससे घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है.

दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह (ETV Bharat)

मांगें काफी लंबे समय से लंबित हैं: मदनपाल ने आगे बताया कि हमारी ये मांगें काफी समय लंबे समय से लंबित हैं. इसके लिए हम कई बार निगम के अधिकारियों से बैठक भी कर चुके हैं. लेकिन, हर बार आश्वासन देकर के टाल दिया जाता है. इस बार जो बैठक रखी गई वह भी हमें बिना कोई सूचना दिए मनमाने तरीके से कैंसिल कर दी गई. बीमार होने के समय छुट्टी देने के लिए प्रावधान करने में निगम का कोई पैसा कर खर्च नहीं होना है तो इसमें क्यों देरी की जा रही है, यह समझ नहीं आता है.