ETV Bharat / state

MCD के पांच हजार एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान, निगम पर लगाया ये आरोप

एमटीएस कर्मचारी बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं. हमारे साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है.

दिल्ली नगर नगम
दिल्ली नगर नगम (Etv Bharat ( File Photo ))
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली नगर नगम के 5000 एमटीएस कर्मचारी 29 सितंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं. उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा उनकी सालों से लंबित मांगों को नहीं सुना जा रहा है. हमें डीबीसी कर्मचारी से एमटीएस बने हुए भी दो साल हो चुके हैं. इन मांगों पर विचार करने के लिए 11 सितंबर को स्थाई समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा के साथ बैठक रखी गई थी. उस बैठक को बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया गया. यूनियन का कहना है कि एमटीएस कर्मचारी दिन रात कोरोना काल से लेकर बाढ़ के समय डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए दवाई का छिड़काव करने से लेकर तमाम तरह के कामों में हर समय बढ़-चढ़कर आगे रहते हैं.

सिर्फ 252 कर्मचारियों को दिया जा रहा बढ़ा हुआ वेतन: एंटी मलेरिया कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष मदनपाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि एमटीएस कर्मचारी बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं. हमारे साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है. 5000 में से सिर्फ 252 करचारियों को बढ़ा हुआ वेतन (करीब 27 हजार) दिया जा रहा है. बाकी सबके साथ नाइंसाफी की जा रही है. लंबे समय से हमारे वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. मात्र 16 से 17 हजार रुपये की सैलरी पर हम लोग गुजारा कर रहे हैं. बीमार होने पर कोई छुट्टी नहीं दी जाती है, जितने दिन बीमार रहते हैं, उतने दिन का वेतन कट जाता है, जिससे घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है.

दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह (ETV Bharat)

मांगें काफी लंबे समय से लंबित हैं: मदनपाल ने आगे बताया कि हमारी ये मांगें काफी समय लंबे समय से लंबित हैं. इसके लिए हम कई बार निगम के अधिकारियों से बैठक भी कर चुके हैं. लेकिन, हर बार आश्वासन देकर के टाल दिया जाता है. इस बार जो बैठक रखी गई वह भी हमें बिना कोई सूचना दिए मनमाने तरीके से कैंसिल कर दी गई. बीमार होने के समय छुट्टी देने के लिए प्रावधान करने में निगम का कोई पैसा कर खर्च नहीं होना है तो इसमें क्यों देरी की जा रही है, यह समझ नहीं आता है.

मेयर से लेकर एलजी तक को हड़ताल का नोटिस: यूनियन के महासचिव देवानंद शर्मा ने कहा कि यह समय डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों के बढ़ने का है. इसलिए हम हड़ताल करना नहीं चाहते. लेकिन, हमें हड़ताल करने पर मजबूर किया जा रहा है. हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि बाकी कर्मचारियों की तरह हमें भी जो जायज सुविधाएं हैं वह दी जाएं. इनमें एमटीएस कर्मचारियों की मौत होने पर उसके परिवार के सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाए. साथ ही हमारा बकाया एरिया का भी भुगतान किया जाए.

देवानंद शर्मा ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर हमने हड़ताल का नोटिस मेयर राजा इकबाल सिंह, स्थाई समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिया है. हम नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल से दिल्ली के लोगों को परेशानी हो. दिल्ली में एंटी मलेरिया अभियान में रुकावट आए. मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से बीमारी फैले. इसलिए हमारी निगम के नेताओं और अधिकारियों से अपील है कि हमारी समस्याओं से वह अवगत हैं, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए.

मेयर बोले- निकालेंगे हल: पांच हजार एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि एमसीडी कर्मचारी पूरी मेहनत के साथ काम में लगे हुए हैं. कोई कर्मचारी हड़ताल नहीं करेगा. कुछ लोग कर्मचारियों को गुमराह करने में लगे हैं, कोई उनकी बातों में नहीं आएगा. जिन एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है. जल्दी ही बातचीत कर हल निकाल लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

MAYOR RAJA IQBAL SINGHMUNICIPAL CORPORATION OF DELHIएमटीएस कर्मचारियों की हड़तालMCD EMPLOYEESMCD MTS EMPLOYEE STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.