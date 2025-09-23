ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा; फर्जी सर्टिफिकेट से सहारे कई साल से कर रहे थे नौकरी, पांच शिक्षक बर्खास्त

महराजगंज: बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है. जांच में पकड़े गए पांच शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) रिद्धि पांडेय ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. साथ ही खंड शिक्षा अधिकारियों को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है. इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

बीएसए रिद्धि पांडेय ने बताया कि जांच के दौरान पता चला सामने आया कि मिठौरा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय परसौनी के प्रधानाध्यापक शिवशंकर यादव 1995 से कार्यरत हैं. जांच में शिवशंकर का हाईस्कूल (1977) और इंटर (1979) प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया. इसी तरह परतावल ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय परसौना में तैनात सहायक अध्यापक घनश्याम का भी हाईस्कूल (1984) प्रमाणपत्र फर्जी मिला है. घनश्याम ने 1997 में नियुक्ति पाई थी और 2003 में महराजगंज स्थानांतरित होकर आए थे.