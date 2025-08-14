ETV Bharat / state

बिहार के इन 5 शिक्षकों को मिला बेस्ट टीचर का अवार्ड - BIHAR BEST TEACHER AWARD

भोजपुर में पांच शिक्षकों को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया. स्कूल में उत्कृष्ट कार्य क्षमता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया.

BIHAR Best Teacher Award
शिक्षकों को बेस्ट टीचर अवार्ड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 12:30 PM IST

भोजपुर: जिले के पांच शिक्षकों को बेस्ट टीचर अवार्ड ऑफ़ द मंथ के अंतर्गत जून 2025 का सम्मान दिया गया है. इनमें चार महिला शिक्षिकाएं और एक पुरुष शिक्षक शामिल हैं.

5 शिक्षकों को बेस्ट टीचर अवार्ड: यह सम्मान बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय में आयोजित एक सादे, किंतु गरिमामय समारोह में दिया गया. जिला शिक्षा पदाधिकारी मानवेंद्र कुमार राय ने पांचों चयनित शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

BIHAR Best Teacher Award
बेस्ट टीचर का अवार्ड (ETV Bharat)
BIHAR Best Teacher Award
बेस्ट टीचर का अवार्ड (ETV Bharat)

किनको मिला सम्मान?: सम्मानित शिक्षकों में पीरो प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोटही की शिक्षिका नेहा सिंह, आरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शोभी डुमरा की शिक्षिका प्रीति श्रीवास्तव, शाहपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय बिलौटी की शिक्षिका पूजा कुमारी, उदवंतनगर के मध्य विद्यालय पियनियां की शिक्षिका शर्मा जूली मोदनारायण और कोईलवर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मटियारा के शिक्षक गुड्डू कुमार शामिल हैं.

BIHAR Best Teacher Award
बेस्ट टीचर का अवार्ड (ETV Bharat)

"अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार ई-शिक्षा कोष के माध्यम से संचालित बेस्ट टीचर अवार्ड ऑफ द मंथ कार्यक्रम के अंतर्गत भोजपुर जिले से इन पांच शिक्षकों का चयन किया गया. यह सम्मान उन शिक्षकों को दिया जाता है, जिन्होंने विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य क्षमता और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विशेष योगदान दिया हो."- मानवेंद्र कुमार राय, डीईओ

BIHAR Best Teacher Award
बेस्ट टीचर का अवार्ड (ETV Bharat)

शिक्षकों से अपील: सम्मान समारोह के दौरान डीईओ ने चयनित शिक्षकों की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी कार्यक्षमता और गुणवत्ता बनाए रखें, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके. साथ ही उन्होंने जिले के सभी शिक्षकों से अपील की कि वे अपने विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे उन्हें भी इस सम्मान को पाने का अवसर मिल सके.

BIHAR Best Teacher Award
बेस्ट टीचर का अवार्ड (ETV Bharat)

समारोह का माहौल प्रेरणादायक और उत्साहपूर्ण रहा, जिसमें यह संदेश स्पष्ट हुआ कि शिक्षा में समर्पण और गुणवत्ता ही शिक्षक को विशेष बनाती है.सम्मान पाने वाले शिक्षकों के चेहरों पर खुशी और गर्व की झलक साफ दिखाई दी.उन्होंने इस सम्मान को अपनी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ाने वाला बताया. कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ अन्य शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे.

