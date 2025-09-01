पटना: राजधानी पटना में शहर के बीचों-बीच भव्य पांच सितारा होटल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. बिहार सरकार की ओर से निर्माण को लेकर स्वीकृति दे दी गई है. अब पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास पांच सितारा होटल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पीपीपी मोड के तहत इस होटल का निर्माण कार्य होगा.

पीपीपी मोड के तहत समझौते पर हस्ताक्षर: बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना, दारोगा राय पथ, सिख हेरिटेज भवन के सभाकक्ष में पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह की मौजूदगी में होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर पांच सितारा होटल निर्माण के लिए चयनित निविदादाता और ITC Hotels Ltd और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के मध्य एकरारनामा संपन्न हुआ.

पीपीपी मोड के तहत समझौते पर हस्ताक्षर (ETV Bharat)

क्या बोले मंत्री?: इस अवसर पर मंत्री राजू सिंह ने बताया कि राजधानी पटना में पर्यटकों के गुणवत्तापूर्ण आवासन के लिए राज्य सरकार की ओर से जन निजी भागीदारी के तहत कुल तीन फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाना है. सबसे पहले होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर पांच सितारा होटल निर्माण का निर्माण प्रतिष्ठित आईटीसी होटल समूह द्वारा आगामी चार वर्षों में किया जाएगा. जिसके लिए समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपन्न हुई है. यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है.

140 कमरों के होटल निर्माण की प्रक्रिया शुरू: पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर पांच सितारा होटल निर्माण के लिए चयनित निविदादाता मेसर्स कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पटना को इसके पूर्व लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया था. इसके उपरांत एजेंसी ने होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना की 1.5 एकड़ भूमि पर न्यूनतम 140 कमरों वाले टॉप लग्जरी फाइव स्टार होटल संचालित करने के लिए आईटीसी का चयन किया.

"होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर पांच सितारा होटल निर्माण का निर्माण प्रतिष्ठित आइटीसी होटल समूह द्वारा आगामी चार वर्षों में किया जाएगा. जिसके लिए आज चयनित निविदादाता तथा ITC Hotels Ltd एवं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के मध्य समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपन्न हुई है. इसके अलावे भी कई जगहों पर होटलों का निर्माण होगा."- लोकेश कुमार सिंह, सचिव, पर्यटन विभाग

गांधी मैदान के पास भी बनेगा पांच सितारा होटल: पर्यटन सचिव ने बताया कि गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. वहीं बीरचंद पटेल पथ स्थित सुल्तान पैलेस की भूमि पर फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए उसके हेरिटेज भवन को देखते हुए सचिन कला संस्कृति एवं युवा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. उनकी रिपोर्ट के बाद वहां फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए कंपनियों के चयन करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इन जगहों पर भी बनेंगे होटल: लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राजगीर में दो और वैशाली में एक फाइव स्टार होटल के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है. इसके साथ ही वाल्मीकि नगर में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित गेस्ट हाउस में फाइव स्टार होटल के निर्माण की अर्हता रखने वाली कंपनी को ही निविदा प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पटना में भी अब 5 स्टार, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाएगा 3 लग्जरियस होटल