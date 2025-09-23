ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक मामला, मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पांच टीमें, दो जिलों में सर्च ऑपरेशन तेज

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ( फोटो- Uttarakhand Police )

Published : September 23, 2025 at 2:13 PM IST | Updated : September 23, 2025 at 2:48 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है. मामले को लेकर जहां युवा सड़कों पर हैं तो वहीं पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच की जा रही है. मामले की जांच के लिए 5 पुलिस टीमें लगाई गई है. हालांकि, इस मामले में प्रोफेसर समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. दरअसल, यूकेएसएसएससी परीक्षा में पेपर लीक मामले पर गृह सचिव शैलेश बगौली और डीजीपी दीपम सेठ ने एक संयुक्त बयान जारी किया है. डीजीपी दीपम सेठ का कहना है कि इस मामले की जांच पर पुलिस मुख्यालय की कड़ी निगरानी है. देहरादून, हरिद्वार और साइबर सेल की 5 अलग-अलग टीमें इस जांच में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं. 5 पुलिस टीमें जांच में जुटी: डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि मामले की जांच के लिए 5 पुलिस टीमें लगाई गई हैं और पुलिस ने इस मामले में पर्याप्त सबूत बरामद किए हैं. जांच जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उधर, पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच के बाद एक प्रोफेसर, तीन अन्य समेत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन और अभ्यर्थी खालिद की दो बहनें हिना और साबिया को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. हालांकि, बाद में हिना को रिहा कर दिया गया. अभ्यर्थी खालिद मलिक की बहन सबिया गिरफ्तार: वहीं, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अभ्यर्थी खालिद मलिक की बहन सबिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है. जिसे अब एसआईटी की टीम कोर्ट में पेश करेगी.

