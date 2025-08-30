सिरोही: जिले में शनिवार को भारी बारिश के अलर्ट और प्रशासन की चेतावनी के बावजूद एक पटवारी और चार शिक्षक झरने में नहाने पहुंच गए. वहां अचानक बढ़े पानी के बहाव में वे फंस गए. समय रहते चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन ने उनकी जान बचा ली.

स्वरूपगंज थानाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि घटना स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के फुलाबाई खेड़ा स्थित पुष्करराज झरने की है. एक पटवारी अपने चार शिक्षक मित्रों के साथ नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान अचानक झरने में पानी का बहाव तेज हो गया और सभी पांच लोग बीच में एक बड़े पत्थर पर फंस गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी. सूचना मिलते ही वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की मदद ली गई. करीब एक घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी पांचों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

उपखंड अधिकारी मनसुख डामोर ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद और रेस्क्यू टीम की तत्परता से सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि भारी बारिश के दौरान किसी भी हालत में नदी-नालों और झरनों के पास न जाएं. गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पहले ही जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.