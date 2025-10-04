ETV Bharat / state

हसदेव नदी में डूबे पांच लोग, जांजगीर चांपा के देवरी गांव में हुआ हादसा

जांजगीर चांपा: पंतोरा थाना चौकी क्षेत्र के देवरी गांव में आज शाम 5 बजे बड़ा हादसा हो गया. हसदेव नदी घूमने आए पांच लोग नदी की तेज धारा में फंसकर बह गए. मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो स्थानीय लोग जमा हुए. स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर पांच लोगों में से दो लोगों को बचा लिया. बचा गए लोगों में एक लड़का और लड़की शामिल हैं. हसदेव नदी की तेज धारा में बहे तीन और लोगों की तलाश जारी है.

पिकनिक मनाने के दौरान हुआ हादसा: बचाए गए युवक और युवती ने बताया कि वो और उनके लापता साथी बिलासपुर के सरकंडा के रहने वाले हैं. सभी लोग दायलबंध इलाके से यहां घूमने के लिए आए थे. बलौदा तहसीलदार ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दो लोगों को मौके पर ही बचा लिया गया है. नदी में डूबे तीन लोगों की तलाश जारी है. बलौदा तहसीलादार ने बताया कि घटनास्थल पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच रही है. जल्द ही लापता लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया जाएगा.

हसदेव नदी में डूबे पांच लोग (ETV Bharat)

गोताखोरों की टीम पहुंची मौके पर: नगर सेना की गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु कर दिया है. जहां पर हादसा हुआ है वहां पर काफी अंधेरा है. रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है. हादसे में बचाए गए युवक युवती ने बताया कि उनके साथी अंकुर कुशवाहा, स्वर्ण रेखा और आशीष भोई लापता हैं. जिन दो लोगों को बचाया गया है उनके नाम लक्ष्मी शंकर, अकलतरा निवासी और मोनिका सिन्हा, बिलासपुर हैं.