ETV Bharat / state

हसदेव नदी में डूबे पांच लोग, जांजगीर चांपा के देवरी गांव में हुआ हादसा

स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर 2 लोगों को बचाया. लापता 3 लोगों की तलाश जारी.

FIVE PEOPLE DROWNED IN RIVER
हसदेव नदी में डूबे पांच लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: पंतोरा थाना चौकी क्षेत्र के देवरी गांव में आज शाम 5 बजे बड़ा हादसा हो गया. हसदेव नदी घूमने आए पांच लोग नदी की तेज धारा में फंसकर बह गए. मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो स्थानीय लोग जमा हुए. स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर पांच लोगों में से दो लोगों को बचा लिया. बचा गए लोगों में एक लड़का और लड़की शामिल हैं. हसदेव नदी की तेज धारा में बहे तीन और लोगों की तलाश जारी है.

पिकनिक मनाने के दौरान हुआ हादसा: बचाए गए युवक और युवती ने बताया कि वो और उनके लापता साथी बिलासपुर के सरकंडा के रहने वाले हैं. सभी लोग दायलबंध इलाके से यहां घूमने के लिए आए थे. बलौदा तहसीलदार ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दो लोगों को मौके पर ही बचा लिया गया है. नदी में डूबे तीन लोगों की तलाश जारी है. बलौदा तहसीलादार ने बताया कि घटनास्थल पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच रही है. जल्द ही लापता लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया जाएगा.

हसदेव नदी में डूबे पांच लोग (ETV Bharat)

गोताखोरों की टीम पहुंची मौके पर: नगर सेना की गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु कर दिया है. जहां पर हादसा हुआ है वहां पर काफी अंधेरा है. रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है. हादसे में बचाए गए युवक युवती ने बताया कि उनके साथी अंकुर कुशवाहा, स्वर्ण रेखा और आशीष भोई लापता हैं. जिन दो लोगों को बचाया गया है उनके नाम लक्ष्मी शंकर, अकलतरा निवासी और मोनिका सिन्हा, बिलासपुर हैं.

लगातार हो रही बारिश से नदी नाले हैं उफान पर: मानसून के दौरान लगातार हुई बारिश के चलते जांजगीर चांपा में ज्यादातर नदी नाले पानी से लबालब हैं. जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों को शुरु से सतर्क कर रही है कि नदी नालों के करीब नहीं जाएं. बावजूद इसके लोग नदी नालों में जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं.

पत्थर खदान में डूबने से 2 मासूमों की हुई मौत, CM साय ने की गहरे जल स्रोतों से दूरी बनाने की अपील

मरही माता के दर्शन करने गए भक्त नदी में डूबे, 4 की मौत, हादसे के बाद गांव में मातम

दुर्ग में डूबने की अलग-अलग घटनाओं में 2 की मौत, एक की कमल फूल तोड़ने में गई जान

For All Latest Updates

TAGGED:

JANJGIR CHAMPAHASDEO RIVERDEORI VILLAGEAKALTARA AREAFIVE PEOPLE DROWNED IN RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.