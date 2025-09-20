खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लगी आग, दो बच्चे सहित 5 लोग झुलसे, घर का सारा सामान भी जला
हमीरपुर शहर में एक घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लगने से दो बच्चे सहित 5 लोग झुलस गए.
Published : September 20, 2025 at 8:22 PM IST
हमीरपुर: मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के पास नंबर 9 हथली पुल में एक घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई. जिसके कारण घर में मौजूद 5 लोग झुलस गए. सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया. वहीं, आग लगने से घर के अंदर रखा सारा सामान भी जल गया. सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से प्रभावित परिवार को शीघ्र राहत उपलब्ध करवाने की मांग की है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है.
दमकल विभाग के लीडिंग फायरमैन रामानंद ने बताया, "दोपहर 3 बजे के करीब उन्हें आग लगने सूचना मिली. इसके बाद तुरंत दमकल की गाड़िया मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया. थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया".
स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब तीन बजे वार्ड नंबर 9 के एक मकान में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई. इस वजह से पांच लोग इस आग की चपेट में आकर झुलस गए. किसी तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई. झुलसने वालों में दो बच्चे, दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्राथमिक उपचार के बाद बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है. वहीं, घर के दो कमरों में रखा हुआ सामान जल गया.
एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने कहा, "घटना हमीरपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 9 हथली पुल के नजदीक की है. जहां एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई. सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है".
