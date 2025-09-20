ETV Bharat / state

खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लगी आग, दो बच्चे सहित 5 लोग झुलसे, घर का सारा सामान भी जला

हमीरपुर: मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के पास नंबर 9 हथली पुल में एक घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई. जिसके कारण घर में मौजूद 5 लोग झुलस गए. सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया. वहीं, आग लगने से घर के अंदर रखा सारा सामान भी जल गया. सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से प्रभावित परिवार को शीघ्र राहत उपलब्ध करवाने की मांग की है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है.

दमकल विभाग के लीडिंग फायरमैन रामानंद ने बताया, "दोपहर 3 बजे के करीब उन्हें आग लगने सूचना मिली. इसके बाद तुरंत दमकल की गाड़िया मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया. थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया".

स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब तीन बजे वार्ड नंबर 9 के एक मकान में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई. इस वजह से पांच लोग इस आग की चपेट में आकर झुलस गए. किसी तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई. झुलसने वालों में दो बच्चे, दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्राथमिक उपचार के बाद बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है. वहीं, घर के दो कमरों में रखा हुआ सामान जल गया.