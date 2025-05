ETV Bharat / state

जमशेदपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा, पंचायत सचिव समेत पांच गिरफ्तार - FAKE BIRTH CERTIFICATE DISCLOSURE

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में पांच लोग गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 6, 2025 at 6:48 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 6:59 PM IST 3 Min Read

जमशेदपुर: चाकूलिया मटियाबांधी पंचायत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने खुलासा किया है. इस दौरान एसएसपी किशोर कौशल भी मौजूद रहे. उपायुक्त ने बताया कि चार हजार से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाये गए हैं, जिनमें पंचायत सचिव के अलावा कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है. अब सभी प्रखंड में इस मामले को लेकर जांच की जा रही है. जांच के दौरान हुआ खुलासा उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम आर.टी.ई के तहत विद्यालयों में बीपीएल बच्चों के नामांकन के लिए जमा किए जन्म प्रमाण पत्र की जांच के क्रम में यह पूरा मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि मामला सामने आने के बाद घाटशिला एसडीओ के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर चाकुलिया प्रखंड के मटियाबांधी पंचायत से जारी प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई. जानकारी देते उपायुक्त (ETV BHARAT) उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 से अबतक कुल कुल 4567 जन्म प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में 4281 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाये गए हैं. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल में नामांकन, सरकारी योजना का लाभ अथवा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट, आधार या अन्य दस्तावेज बनाये जाने की संभावना को देखते हुए संबंधित विभागों और एजेंसियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की सूची भेजी गई है ताकि सही कार्रवाई हो सके. सभी प्रखंडों में होगी जन्म प्रमाण पत्र की जांच

