उत्तर पश्चिम रेलवे : 14 अक्टूबर तक 5 ट्रेनें बदलेंगी मार्ग, उज्जैन नहीं जाएंगी
उज्जैन स्टेशन पर यार्ड नवीनीकरण के कारण 11 से 14 अक्टूबर तक पांच ट्रेनें अपना मार्ग बदलेंगी और उज्जैन में नहीं रुकेंगी.
Published : October 10, 2025 at 5:40 PM IST
जोधपुर: उज्जैन रेलवे स्टेशन पर चल रहे यार्ड रीमॉडलिंग कार्यों के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की पांच ट्रेनें 14 अक्टूबर तक अपना मार्ग बदलेंगी और उज्जैन स्टेशन पर नहीं रुकेंगी. इनमें एक दैनिक और चार द्विसाप्ताहिक ट्रेनें शामिल हैं.
जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, 11 से 15 अक्टूबर तक नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिए जाने के कारण निम्नलिखित ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी. उन्होंने बताया कि इस अवधि में कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.
- ट्रेन नंबर 20844, भगत की कोठी-बिलासपुर (11 अक्टूबर): यह ट्रेन कोटा-सोगरिया-गुना-बीना-निशातपुरा-भोपाल मार्ग से चलेगी. इसके कारण यह उज्जैन, नागदा, चौमहला, विक्रमगढ़, आलोट, शामगढ़, रामगंज मंडी, सुवासरा, बेरछा, सुजालपुर और सीहोर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- ट्रेन नंबर 20846, बीकानेर-बिलासपुर (12 व 14 अक्टूबर): यह ट्रेन भी कोटा-सोगरिया-गुना-बीना-निशातपुरा-भोपाल मार्ग से संचालित होगी और उज्जैन, नागदा, विक्रमगढ़, आलोट, चौमहला, सुवासरा, शामगढ़, भवानी मंडी, बेरछा, सुजालपुर व सीहोर स्टेशनों पर ठहराव रद्द रहेगा.
- ट्रेन नंबर 20843, बिलासपुर-भगत की कोठी (13 व 14 अक्टूबर): यह ट्रेन भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-कोटा मार्ग से चलेगी. इस दौरान यह उज्जैन, नागदा, विक्रमगढ़, आलोट, चौमहला, सुवासरा, शामगढ़, भवानी मंडी, बेरछा, सुजालपुर और सीहोर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- ट्रेन नंबर 20845, बिलासपुर-बीकानेर (13 अक्टूबर): यह ट्रेन भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-कोटा मार्ग से संचालित होगी और उपर्युक्त स्टेशनों पर अपना ठहराव रद्द करेगी.
- ट्रेन नंबर 17606, भगत की कोठी-काचीगुडा (11 से 14 अक्टूबर): यह ट्रेन रतलाम-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-लक्ष्मीबाई नगर-देवास-मक्सी-संत हिरदाराम नगर मार्ग से चलेगी. यह उज्जैन स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन लक्ष्मीबाई नगर और देवास स्टेशनों पर दो-दो मिनट का ठहराव करेगी.