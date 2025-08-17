ETV Bharat / state

दुर्ग जिले के स्मृति नगर में वॉशरूम से मिला भ्रूण, युवती हिरासत में - SMRITI NAGAR FETUS CASE

स्मृति नगर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.

Fetus found in Smriti Nagar
दुर्ग जिले के स्मृति नगर में वॉशरूम से मिला भ्रूण, युवती हिरासत में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2025 at 8:38 PM IST

दुर्ग: जिले स्मृति नगर थाना क्षेत्र के मॉडल टाउन आदर्श नगर में रविवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 5 माह का भ्रूण वॉशरूम में मिला. यह वॉशरूम एक मकान में किराए से रहने वाले लोगों द्वारा साझा किया जाता है.

कमोड में दिखा भ्रूण: सुबह-सुबह एक किराएदार जब वॉशरूम गया तो उसने कमोड में कुछ अजीब देखा. ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक भ्रूण है. यह देखकर वह घबरा गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ यहां हो सकता है. पुलिस को बुलाया गया और धीरे-धीरे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए."

दुर्ग जिले के स्मृति नगर में वॉशरूम से मिला भ्रूण, युवती हिरासत में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवती भ्रूण लेकर भागी: मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, जब यह खबर आस-पास फैली तो उसी मकान में पिछले 15 दिनों से रह रही एक युवती घबरा गई. वह भ्रूण को लेकर भाग निकली. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जैसे ही भ्रूण मिलने की खबर लगी, कुछ ही देर में एक लड़की घर से भागती नजर आई. हमें शक हुआ कि वही कुछ जानती है.

कुछ ही देर में हिरासत में ली गई युवती: पुलिस ने तुरंत युवती की तलाश शुरू की और थोड़ी ही देर में उसे हिरासत में ले लिया. लेकिन भ्रूण बरामद नहीं किया गया है. युवती से पूछताछ की जा रही है. जानने की कोशिश की जा रही है कि, भ्रूण कहां से आया, उसका इससे क्या संबंध है और क्या इसमें कोई और भी शामिल है.

जांच जारी, लोग हैरान: फिलहाल पुलिस आसपास के किराएदारों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच कर रही है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और हैरानी का माहौल है.

इस केस से कई सवाल उठ रहे हैं—क्या यह एक जबरन गर्भपात था? क्या इसमें कोई और शामिल था? पुलिस की जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी.

