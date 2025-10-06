ETV Bharat / state

SMS अस्पताल में आग का जिम्मेदार कौन? जांच करेगी पांच सदस्यीय कमेटी

SMS अस्पताल में आग की घटना की जांच कर समिति जल्द देगी सरकार को रिपोर्ट. सीएम ने हरसंभव मदद का दिया भरोसा.

Fire at Sawai Mansingh Hospital
सवाई मानसिंह अस्पताल में आग (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 6, 2025 at 8:56 AM IST

Published : October 6, 2025 at 8:56 AM IST

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में आग की घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि SMS अस्पताल के ट्रॉमा आईसीयू में आग लगने घटना दुखद है. जानकारी मिलते ही सीएम रविवार रात ढाई बजे SMS अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा विभाग एवं अस्पताल के अधिकारियों से बात की. सीएम ने पीड़ितों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि घटना की जांच चिकित्सा विभाग के आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी. कमेटी में अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन मुकेश कुमार मीणा, मुख्य अभियंता राजमेस चंदन सिंह मीणा, मुख्य अभियंता विद्युत पीडब्ल्यूडी अजय माथुर, अतिरिक्त प्रधानाचार्य SMS मेडिकल कॉलेज आरके जैन एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जयपुर को सदस्य बनाया है. कमेटी जल्द जांच पूरी कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी.

पढ़ें:SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत

डिप्टी सीएम और भाजपा अध्यक्ष ने जताई संवेदना: इधर, आग की घटना पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत प्रमुख नेताओं ने भी दुख जताया. घटना की जानकारी मिलते ही सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम देर रात एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे. सीएम ने X पर लिखा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. अस्पताल पहुंचकर त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है. हरसंभव सहयोग को प्रतिबद्ध है.

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि घटना हृदयविदारक है. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं. सरकार और पार्टी दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है. डिप्टी सीएम दीया ने X पर लिखा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की हृदयविदारक घटना में मरीजों की जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने X पर लिखा कि हादसे में कई मरीजों की मृत्यु का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माआग का जिम्मेदार कौनFIRE AT SMS HOSPITAL JAIPURचिकित्सा विभाग आयुक्त इकबाल खानFIRE IN SMS TRAUMA CENTRE

