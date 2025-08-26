लखनऊः योगी सरकार ने एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चलाया है. सीएम योगी के निर्देश पर मंगलवार को 5 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. जिनमें आईपीएस अफसर एमके बशाल, जय नारायन सिंह, प्रशांत कुमार द्वितीय, उपेंद्र कुमार अग्रवाल, सतेंद्र कुमार के नाम शामिल हैं.

1990 बैच के आईपीएस अफसर एमके बशाल को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश कार्पोरेशन से पुलिस महानिदेशक महासमादेष्टा, अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी के पद पर तैनात 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जय नारायन सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन बनाया गया है.

आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट. (UP Government)

इसी तरह अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन के पद पर तैनात 2000 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार द्वितीय को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन के साथ पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त भार दिया गया है. वहीं, पुलिस महानिरीक्षक पीएसी लखनऊ के पद पर तैनात 2005 के आईपीएस अधिकारी उपेंद्र अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी मिली है. वहीं, पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रतीक्षारत मुख्यालय पुलिस महानिदेशक सतेंद्र कुमार को पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी आगरा बनाया गया है. सतेंद्र कुमार 2010 के आईपीएस अफसर हैं.

