बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर IPS अफसरों का तबादला, निलंबनमुक्त आदित्य कुमार को बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर IPS अफसरों का तबादला किया गया है. गृह विभाग ने इसकी सूची जारी कर दी है.
Published : October 5, 2025 at 8:17 PM IST
पटना: बिहार चुनाव से पहले सरकार बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल कर रही है. एक बार फिर गृह विभाग ने पांच आईपीएस अधिकारियों और दो डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है. माना जा रहा है कि यह बदलाव चुनावी तैयारी और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के मकसद से किया गया है. चुनाव आयोग की ओर से भी इसको लेकर निर्देश जारी किया गया था कि लंबे समय से जमे अधिकारियों का तबादला किया जाए.
पुष्कर आनंद को जिम्मेदारी: गृह विभाग के आदेश के अनुसार आईपीएस पुष्कर आनंद को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9 का कमांडेंट नियुक्त किया गया है. वे अब राज्य में चुनावी ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के अहम जिम्मेदार होंगे. विशेष सशस्त्र पुलिस का दायित्व आमतौर पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा प्रबंधन का होता है. ऐसे में पुष्कर आनंद की तैनाती को रणनीति माना जा रहा है.
आदित्य कुमार बने एसपी: लंबे समय से निलंबन मुक्त होकर चर्चा में आए आदित्य कुमार को एक बार फिर अहम पद की जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें पुलिस अधीक्षक, मध्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (Prohibition & Excise) बनाया गया है. शराबबंदी और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी इस अहम एजेंसी में आदित्य कुमार की तैनाती को सरकार का भरोसे का संकेत माना जा रहा है.
इनकी नई तैनाती: गृह विभाग ने इनामुल हक मेंगनू को पुलिस अधीक्षक, रेल पटना की जिम्मेदारी सौंपी है. रेल पुलिस चुनाव के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्तियों की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाती है. अमृतेंदु शेखर ठाकुर को पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) बनाया गया है. यह वही संस्था है जो राज्य में पुलिस भर्ती की परीक्षाओं का संचालन करती है.
अरवल के एसपी बने मनीष: इसके अलावा मनीष कुमार को पुलिस अधीक्षक, अरवल के पद पर भेजा गया है, जहां वे चुनावी तैयारियों के साथ कानून-व्यवस्था की निगरानी करेंगे. जबकि रंजन कुमार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9 से स्थानांतरित कर विशेष शाखा पटना में तैनात किया गया है.
डीएसपी का तबादला: सिर्फ आईपीएस ही नहीं, बल्कि डीएसपी स्तर पर भी गृह विभाग ने दो महत्वपूर्ण तबादले किए हैं. डॉ. शंकर कुमार झा को पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा में पदस्थापित किया गया है. लगातार जारी ट्रांसफर-पोस्टिंग की इस प्रक्रिया से यह साफ है कि सरकार किसी भी स्थिति में चुनावी व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती.
