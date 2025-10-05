ETV Bharat / state

बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर IPS अफसरों का तबादला, निलंबनमुक्त आदित्य कुमार को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 5, 2025 at 8:17 PM IST 2 Min Read

पटना: बिहार चुनाव से पहले सरकार बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल कर रही है. एक बार फिर गृह विभाग ने पांच आईपीएस अधिकारियों और दो डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है. माना जा रहा है कि यह बदलाव चुनावी तैयारी और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के मकसद से किया गया है. चुनाव आयोग की ओर से भी इसको लेकर निर्देश जारी किया गया था कि लंबे समय से जमे अधिकारियों का तबादला किया जाए. पुष्कर आनंद को जिम्मेदारी: गृह विभाग के आदेश के अनुसार आईपीएस पुष्कर आनंद को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9 का कमांडेंट नियुक्त किया गया है. वे अब राज्य में चुनावी ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के अहम जिम्मेदार होंगे. विशेष सशस्त्र पुलिस का दायित्व आमतौर पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा प्रबंधन का होता है. ऐसे में पुष्कर आनंद की तैनाती को रणनीति माना जा रहा है. गृह विभाग की अधिसूचना (ETV Bharat) आदित्य कुमार बने एसपी: लंबे समय से निलंबन मुक्त होकर चर्चा में आए आदित्य कुमार को एक बार फिर अहम पद की जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें पुलिस अधीक्षक, मध्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (Prohibition & Excise) बनाया गया है. शराबबंदी और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी इस अहम एजेंसी में आदित्य कुमार की तैनाती को सरकार का भरोसे का संकेत माना जा रहा है.