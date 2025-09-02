रांचीः झारखंड से पांच दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी मंगलवार को इंडियन पारा क्रिकेट प्रीमियर लीग कप 2025 में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु रवाना हुए. कोयंबटूर में 5 से 7 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में देशभर की दिव्यांग टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी. रांची रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग परिवर्तन फाउंडेशन की ओर से इन खिलाड़ियों को भव्य तरीके से विदा किया गया.

रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत

खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन का माहौल उत्साह से भर गया. दिव्यांग परिवर्तन फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सम्मानित किया. संस्था की ओर से कहा गया कि यह उपलब्धि पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है, क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ियों का देश के इतने बड़े टूर्नामेंट में चयन होना राज्य की प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण है.

अतिथियों ने बढ़ाया हौसला

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लहू बोलेगा संस्था के नदीम खान मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस बड़े टूर्नामेंट में चयन होना बेहद खुशी की बात है. यह इस बात का प्रमाण है कि दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा समाजसेवी समंद्र लाल उर्फ युवराज, विशेष शिक्षक पावेल कुमार, मोहम्मद साजिद, सरफराज और रंजीत कुमार मौजूद रहे. सभी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य की उम्मीदें इन खिलाड़ियों से जुड़ी हुई हैं.

फाउंडेशन ने जताया भरोसा

दिव्यांग परिवर्तन फाउंडेशन के निदेशक मो. अतहर अली ने खिलाड़ियों को विदा करते हुए कहा कि संस्था हमेशा दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद हमारे खिलाड़ी लगातार मैदान पर खुद को साबित कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि कोयंबटूर में झारखंड के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे.

टूर्नामेंट की खासियत

इंडियन पारा क्रिकेट प्रीमियर लीग कप 2025 का आयोजन तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित 22 यार्ड सर्णपति मैदान में होगा. तीन दिवसीय यह आयोजन 5 से 7 सितंबर तक चलेगा. इसकी विशेषता यह है कि टूर्नामेंट का प्रारूप भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) के तर्ज पर तैयार किया गया है. यहां चयनित खिलाड़ियों को न केवल प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा, बल्कि खेल के साथ पेशेवर माहौल का अनुभव भी होगा.

राज्य के लिए गौरव का क्षण

खिलाड़ियों की विदाई के दौरान मौजूद सभी अतिथियों और संस्था के पदाधिकारियों ने यह माना कि इन खिलाड़ियों का चयन न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि यह पूरे झारखंड के लिए गौरव का क्षण है. दिव्यांग खिलाड़ियों की मेहनत और संघर्ष ने साबित कर दिया है कि अगर अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे भी मुख्यधारा के खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं.

