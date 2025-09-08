ETV Bharat / state

दिल्ली बाढ़ पीड़ितों के लिए अच्छी खबर: पांच दिन बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से आया नीचे

नई दिल्ली: दिल्ली बाढ़ पीड़ितों के लिए एक गुड न्यूज है. रविवार को दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर घटकर खतरे के निशान 205.33 मीटर पर आ गया है. ऐसा यमुना के खतरे के निशान को पार करने के पांच दिन बाद हुआ है. गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था. हालांकि इसके बाद जलस्तर में कमी देखी जा रही है.

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में रविवार रात 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया. दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर यमुना के जलस्तर के लिए खतरे का निशान 205.33 मीटर है. दिल्ली में जब यमुना का पानी 206 मीटर पर पहुंचता है तब बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है. शहर के लिए चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है.

मंगलवार को नदी खतरे के निशान को पार कर गई थी, जिसके कारण पुराने रेलवे पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई थी. मौजूदा स्थिति के कारण लगभग 10,000 लोग विस्थापित हो गए हैं. पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नज़र रखने के लिए एक प्रमुख निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करता है. पिछले कुछ दिनों में, यमुना नदी के किनारे के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर, मोरी गेट के पास और मयूर विहार इलाकों में नदी के पास निचले इलाकों से निकाले गए लोगों के अस्थायी आवास के लिए टेंट लगाए गए हैं.