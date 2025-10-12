ETV Bharat / state

गोरखपुर में रंग महोत्सव: रश्मि देसाई और परितोष त्रिपाठी का शानदार अभिनय, नाटक आंख मिचौली का मंचन

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में पांच दिवसीय रंग महोत्सव का शनिवार को आगाज हो गया. महोत्सव का उद्घाटन गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया. पहले दिन महोत्सव के मंच से प्रिज्म थिएटर सोसाइटी मुंबई के मशहूर नाटक आंख मिचौली का मंचन किया गया. इसमें मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई और अभिनेता परितोष त्रिपाठी के अभिनय को उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा. इस दौरान बाबा योगी गंभीर नाथ प्रेक्षागृह पूरी तरह नाट्यमंचन देखने वालों से खचाखच भरा रहा. इस आयोजन में प्रवेश भी निशुल्क था. जिसमें गोरखपुर के नाटक प्रेमियों ने बढ़कर हिस्सा लिया.

आयोजक संस्था अभियान थिएटर ग्रुप के निदेशक श्रीनारायण पांडेय ने बताया कि पहले दिन का नाटक हास्य पर आधारित है. नाटक में दिखाया गया कि अजय नाम का पात्र घर में भीगी बिल्ली बना रहता है. पत्नी के सामने वह बेबस नजर आता है. अपने नाम के सदैव विपरीत ईर्ष्या और ढोंग का मारा अजय एक बार अपनी पुरानी साथी नैना से टकरा जाता है. दोनों के बीच पुराना प्यार पनप जाता है. नैना के कालू पति उस पर हमेशा शक करते हैं. उधर अजय की बेहद चतुर और समझदार पत्नी संध्या भी इसे लेकर सक्रिय हो जाती है. आंख मिचोली और तकरार के साथ कहानी अंजाम तक पहुंचती है.

कलाकार मंच पर प्रस्तुति देते हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)

श्रीनारायण पांडेय ने बताया कि नाटक का रोचक संवाद दर्शकों को खूब गुदगुदाया. मशहूर कलाकारों से सजा मंच नाट्य मंचन को देखने के लिए लोगों को मजबूर किया. उन्होंने कहा कि इस रंग महोत्सव के आयोजन के लिए दर्शकों को लुभाने लायक वातावरण तैयार किया गया है. प्रेक्षागृह में अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है. इसके अलावा लोक नृत्य और लोकगीत का प्रदर्शन भी किया गया है. नुक्कड़ नाटक भी खेला गया. चित्रकला प्रतियोगिताओं के लिए पेंटिंग की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई.