गोरखपुर में रंग महोत्सव: रश्मि देसाई और परितोष त्रिपाठी का शानदार अभिनय, नाटक आंख मिचौली का मंचन

पहले दिन महोत्सव के मंच पर जुटे दिग्गज अभिनेता, गोरखपुर के नाट्य प्रेमी जुटे.

महोत्सव में कलाकार अभिनय करते हुए.
महोत्सव में कलाकार अभिनय करते हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : October 12, 2025 at 8:03 AM IST

Updated : October 12, 2025 at 10:13 AM IST

गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में पांच दिवसीय रंग महोत्सव का शनिवार को आगाज हो गया. महोत्सव का उद्घाटन गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया. पहले दिन महोत्सव के मंच से प्रिज्म थिएटर सोसाइटी मुंबई के मशहूर नाटक आंख मिचौली का मंचन किया गया. इसमें मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई और अभिनेता परितोष त्रिपाठी के अभिनय को उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा. इस दौरान बाबा योगी गंभीर नाथ प्रेक्षागृह पूरी तरह नाट्यमंचन देखने वालों से खचाखच भरा रहा. इस आयोजन में प्रवेश भी निशुल्क था. जिसमें गोरखपुर के नाटक प्रेमियों ने बढ़कर हिस्सा लिया.

आयोजक संस्था अभियान थिएटर ग्रुप के निदेशक श्रीनारायण पांडेय ने बताया कि पहले दिन का नाटक हास्य पर आधारित है. नाटक में दिखाया गया कि अजय नाम का पात्र घर में भीगी बिल्ली बना रहता है. पत्नी के सामने वह बेबस नजर आता है. अपने नाम के सदैव विपरीत ईर्ष्या और ढोंग का मारा अजय एक बार अपनी पुरानी साथी नैना से टकरा जाता है. दोनों के बीच पुराना प्यार पनप जाता है. नैना के कालू पति उस पर हमेशा शक करते हैं. उधर अजय की बेहद चतुर और समझदार पत्नी संध्या भी इसे लेकर सक्रिय हो जाती है. आंख मिचोली और तकरार के साथ कहानी अंजाम तक पहुंचती है.

कलाकार मंच पर प्रस्तुति देते हुए.
श्रीनारायण पांडेय ने बताया कि नाटक का रोचक संवाद दर्शकों को खूब गुदगुदाया. मशहूर कलाकारों से सजा मंच नाट्य मंचन को देखने के लिए लोगों को मजबूर किया. उन्होंने कहा कि इस रंग महोत्सव के आयोजन के लिए दर्शकों को लुभाने लायक वातावरण तैयार किया गया है. प्रेक्षागृह में अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है. इसके अलावा लोक नृत्य और लोकगीत का प्रदर्शन भी किया गया है. नुक्कड़ नाटक भी खेला गया. चित्रकला प्रतियोगिताओं के लिए पेंटिंग की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई.

कलाकार मंच पर प्रस्तुति देते हुए.
उन्होंने कहा कि 5 दिन गोरखपुर पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के रंगों के नाट्य मंचनों से सजा रहेगा. 13 अक्टूबर दिन सोमवार इस नाट्य मंचन के लिए बेहद खास होगा. जब हास्य कलाकार राजपाल यादव आयोजन के मंच से अपनी प्रस्तुति देंगे.

कलाकार मंच पर प्रस्तुति देते हुए.
उन्होंने कहा कि आंख मिचौली नाटक में अभिनेता परितोष त्रिपाठी और रश्मि देसाई की एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा. जाने माने होम्योपैथ चिकित्सक रूप कुमार बनर्जी ने कहा कि गोरखपुर की धरती पर यह आयोजन बेहद खास हो चुका है. पर्यटन के लिहाज से जहां रामगढ़ ताल लोगों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर रहा है तो, नाट्य मंचन और बड़े आयोजनों के लिए गोरखपुर में बनाए गए योगी सरकार में बड़े-बड़े थिएटर अब ऐसे आयोजनों को करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. मतलब साफ है की सुविधा हुई है तो कलाकार उसमें अपनी प्रस्तुति दे पानी में सक्षम हैं.

कलाकार मंच पर प्रस्तुति देते हुए.
शिक्षक नेता बृजेश मणि मिश्रा ने कहा कि रंग महोत्सव का आयोजन ही अपने आप में खास है. लेकिन इन कलाकारों की प्रस्तुति को तभी ताकत मिलेगी जब गोरखपुर के लोग ऐसे आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. अभिनय का आनंद तो लेंगे साथ ही अपनी उपस्थिति से दिल्ली, मुंबई से आने वाले कलाकारों को, गोरखपुर के माटी में रचे बसे लोगों के समर्पण को भी देखने का मौका मिलेगा. ऐसे आयोजन नए कलाकारों को भी अवसर प्रदान करते हैं. गोरखपुर के तमाम छोटे कलाकार इस आयोजन का हिस्सा है.

Last Updated : October 12, 2025 at 10:13 AM IST

