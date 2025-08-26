ETV Bharat / state

दिल्ली चिड़ियाघर में बाघिन के पांच शावकों ने तोड़ा दम, अब मात्र एक शावक जिंदा बचा - DELHI ZOO TIGER CUBS

दिल्ली चिड़ियाघर में 4 अगस्त को बाघिन अदिति छह शावकों को जन्म दिया था.

दिल्ली चिड़ियाघर में बाघिन (प्रतिकात्मक इमेज)
दिल्ली चिड़ियाघर में बाघिन (प्रतिकात्मक इमेज) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 12:44 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 12:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल बाघिन अदिति के शावकों में से एक और शावक की मौत हो गई है. इस तरह 4 अगस्त को जन्मे उसके छह शावकों में से अब तक पांच शावकों की मौत हो चुकी है और अब केवल एक शावक जीवित बचा है.

वहीं इन पांच शावकों की मौत के बाद अब बाघों की संख्या 14 हो गई है. इनमें 7 (3 नर और 4 मादा) सामान्य रंग के रॉयल बंगाल टाइगर-पैंथेरा टाइग्रिस और 6 सफ़ेद बाघ (2 नर और 4 मादा) और 1 बाघिन अदिति का बच्चा है.चिड़ियाघर निदेशक डॉ संजीत कुमार ने बताया कि पिछले सप्ताह तीन शावकों को अस्वस्थ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इनमें से दो की शुक्रवार को और तीसरे की शनिवार को देर रात मौत हो गई. इससे पहले भी दो शावक दम तोड़ चुके थे.

दिल्ली चिड़ियाघर में बाघिन के पांच शावकों ने तोड़ा दम (प्रतिकात्मक इमेज)
दिल्ली चिड़ियाघर में बाघिन के पांच शावकों ने तोड़ा दम (प्रतिकात्मक इमेज) (ETV Bharat)

संक्रमण का संदेह : डॉ संजीत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शावकों का शरीर का तापमान असामान्य रूप से ज़्यादा पाया गया और उनकी नाक बह रही थी. तीन शावकों के नमूने आईवीआरआई (भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान) भेज दिए गए हैं. अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण स्पष्ट होगा.

एक बची मादा शावक अस्पताल में स्थानांतरित : 15 अगस्त को जीवित बची एक मादा शावक को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था. उसकी देखभाल हाथों से की जा रही है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर है. यह पहला अवसर है जब दिल्ली चिड़ियाघर में नवजात शावकों का पालन-पोषण हाथों से किया जा रहा है.

इससे पहले भी घट चुकी हैं घटनाएं : 2023 में चिड़ियाघर में सिद्धि नाम की एक अन्य बाघिन ने पांच शावकों को जन्म दिया था, जिनमें केवल दो ही जीवित बच पाए थे. 2005 में भी छह शावकों का जन्म हुआ था, लेकिन तब भी सिर्फ दो ही जीवित रह पाए थे.


बाघिन अदिति का इतिहास: बाघिन अदिति को 2021 में नागपुर के गोरेवाड़ा बचाव केंद्र से दिल्ली चिड़ियाघर लाया गया था. यह लगातार दूसरी बार है जब चिड़ियाघर में बाघ शावकों के जीवित रहने को लेकर चुनौती सामने आई है. चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि शावकों की देखभाल और उनके इलाज में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.

कमजोर और बीमार शावक : अधिकारियों के अनुसार, अदिति का पहला शावक सबसे कमजोर था, जिसकी 8 अगस्त को मौत हो गई. एक अन्य शावक मां का दूध नहीं पी सका और जल्द ही उसकी मौत हो गई. इसके बाद शुक्रवार की सुबह दो और शावकों की मौत हो गई. इस तरह छह में से केवल दो शावक बचे थे. लेकिन शनिवार को एक और शावक ने दम तोड़ दिया. अब केवल एक शावक बचा है, जो अभी स्वस्थ बताया जा रहा है.

अस्पताल में गहन देखभाल : चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि आखिरी बचा शावक 15 अगस्त को अस्पताल में गहन देखभाल के लिए लाया गया था. उसे खास निगरानी और मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है. जिससे इस शावक के सुरक्षित रहने की उम्मीद है.

मृत शावकों के शवों को पोस्टमार्टम : निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि मृत शावकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असली वजह सामने आएगी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में शावकों की मौत क्यों हुई.

