टनकपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के टनकपुर से बड़ी खबर है. टनकपुर नगर पालिका में पांच सभासदों ने इस्तीफा दे दिया है. इन सभी ने नगर पालिका प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है. पांच सभासदों के इस्तीफे से पालिका प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

नगर पालिका में अपने वार्डों में विकास कार्य न करा पाने, नगर पालिका प्रशासन व स्टाफ की अपेक्षा सहित तमाम आरोप लगाते भी पांचों सभासदों ने अपने इस्तीफे को ईओ के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर को भेजा. इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी ने नाराज सभासदों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बीते 6 महीने से अपने वार्डों में काम ना करा पाने की नाराजगी के चलते सभासद फिलहाल अपने इस्तीफा पर अड़े रहे.

सभासदों ने पत्रों की उपेक्षा सहित नगर पालिका के वरिष्ट सहायक द्वारा हमेशा उनको जानकारी मांगने पर उल्टा जवाब देने साथ ही चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद भी लगातार उनकी उपेक्षा की पीड़ा व्यक्त की. उन्होंने कहा नगर पालिका प्रशासन व पालिका के वरिष्ट सहायक की तानाशाही के कारण वे नाराज हैं.

अपने पदों से इस्तीफा देने वाले सभासदों में वार्ड नंबर 4 से वकील अहमद, वार्ड नंबर 3 से दिलदार अली,वार्ड नंबर 7 से चर्चित शर्मा, वार्ड नंबर 8 से आशा भट्ट, वार्ड नंबर 9 से बबीता वर्मा हैं. इस्तीफा देने वाले सभासदों ने चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद भी नगर पालिका में उनकी सुनवाई ना होने पर इन पदों को ही समाप्त करने की मांग की. साथ ही नगर पालिका प्रशासन ,पालिका के वरिष्ट सहायक पर हिटलर साही का आरोप लगाया. फिलहाल नगर पालिका परिषद टनकपुर के पांच सभासदों द्वारा सामूहिक इस्तीफे के पत्र सौपें जाने से नगर पालिका में माहौल गरमाया हुआ है. अब नाराज सभासदों को मनाने की कवायद भी पालिका प्रशासन द्वारा शुरू हो चुकी है.जिसको लेकर ईओ प्रयास कर रहे हैं. नगर पालिका अध्यक्ष का इस सबके बावजूद नगर पालिका कार्यालय ना आना भी चर्चाओं में है.

