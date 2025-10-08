बहुचर्चित नागाडीह हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, 8 साल बाद आया जमशेदपुर कोर्ट का फैसला
Published : October 8, 2025 at 7:14 PM IST
जमशेदपुर: बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नागाडीह में हुए हत्याकांड में आठ साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला है. जमशेदपुर न्यायालय ने नागाडीह हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी माना है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.
कब हुई थी हत्या?
2017 में बागबेड़ा नागाडीह में बच्चा चोर की अफवाह के चलते स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ ने एक बुजुर्ग महिला समेत तीन युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी थी. जमशेदपुर के नागाडीह की घटना बहुचर्चित घटना बन गई थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. 18 मई 2017 की शाम यह घटना घटी थी.
पोतों को बचाने के लिए भीड़ से गुहार लगाती रही दादी
जानकारी के मुताबिक, पुलिस की मौजूदगी में ही ग्रामीणों की अनियंत्रित भीड़ ने तीन युवकों को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. मृतक युवकों की पहचान विकास वर्मा, गौतम वर्मा और गंगेश के रूप में हुई थी. घटना के दौरान 76 वर्षीय रामसखी देवी, भीड़ से अपने पोतों को छोड़ देने की गुहार लगाती रही लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी. भीड़ ने उन पर भी हमला किया था, जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें टीएमएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, यहां उनकी 20 जून 2017 को मौत हो गई थी.
कोर्ट में पेश की गई चंडीगढ़ से आई एफएसएल रिपोर्ट
यह मामला लंबे समय तक अदालत में चला. हत्या के छह साल बाद 2023 में चंडीगढ़ से एफएसएल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई. उसी रिपोर्ट के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है जबकि अन्य को अदालत ने बरी कर दिया है. इस मामले में एक आरोपी राजाराम हांसदा को छोड़ बाकी सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे.
15 नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस मामले में कुल 28 लोगों पर आरोप तय किए गए थे, जबकि पीड़ित परिवार के उत्तम वर्मा की शिकायत पर, बागबेड़ा थाना में नागाडीह निवासी जगत मार्डी, मुखिया राजाराम हांसदा, विभीषण सरदार, बाबू सरदार, गणेश मंडल, सुनिल सरदार, सुभाष हांसदा, डॉ. मार्डी, गोपाल हांसदा, गुलाम सरदार, लेदरा मुर्मू, राजेश टुडू, शिबू, राहुल समेत 15 नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
पांच आरोपियों को पाया गया दोषी
जिसके बाद जमशेदपुर न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पाए गए आरोपियों में राजाराम हांसदा, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल शामिल हैं. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. सभी दोषियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई थी.
