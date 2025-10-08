ETV Bharat / state

बहुचर्चित नागाडीह हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, 8 साल बाद आया जमशेदपुर कोर्ट का फैसला

सिविल कोर्ट जमशेदपुर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 8, 2025 at 7:14 PM IST 3 Min Read