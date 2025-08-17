मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में कई बच्चे नदी में डूब गए. जिले के कटरा थाना क्षेत्र के खंगुराडीह-बंधपुरा चौर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. चौर के पानी में नहाने के दौरान पांच लड़के डूब गए, जिनकी मौत हो गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया.

नहाने के दौरान हादसा: जानकारी के मुताबिक सभी किशोर चौर में नहा रहे थे. इसी दौरान गहरे गड्ढे में फंसने से एक-एक कर सभी डूब गए. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद शवों को पानी से बाहर निकाला गया.

नहाने के दौरान 5 लड़कों की डूबकर मौत (ETV Bharat)

एक ही गांव के रहने वाले थे सभी: मृतकों की पहचान खंगुराडीह गांव निवासी मो. शहजाद के बेटे मो. अनस (15 वर्ष), मो. रेयाज के बेटे मो. हिदायतुल्ला (14 वर्ष), पिता मो. रेयाज, कल्लू उर्फ मुस्तफा के बेटे मो. हमजा अली (12 वर्ष), मो. अफताब के बेटे मो. रहमान (12 वर्ष) और मो. अब्बू तालीम (12 वर्ष) के रूप में हुई है.

सभी शवों को बाहर निकाला गया: सूचना मिलते ही कटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या बोलीं सीओ?: मौके पर पहुंचीं कटरा अंचलाधिकारी मधुमिता कुमारी ने पांचों बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी है. उन्होंने बताया कि पांच बच्चों की डूबने की सूचना मिली थी. स्थानीय गोताखोर की मदद से सभी शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सरकारी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

"पांच किशोरों के डूबने की सूचना मिली थी. जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है. मृतक परिवार को प्रावधान के मुताबिक उचित मुआवजे के लिए प्रयास किया जाएगा."- मधुमिता कुमारी, अंचलाधिकारी, कटरा

