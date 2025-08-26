ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कुल पांच विधेयक पारित किए गये हैं.

Five bills passed in monsoon session of Jharkhand Assembly
झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र में भाग लेते स्पीकर (Etv Bharat)
Published : August 26, 2025 at 6:12 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन की दूसरी पाली में पांच विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गये. इनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025, झारखंड सूक्ष्ण, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025 और झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक 2025 शामिल है. इस दौरान सभी विधेयक के खिलाफ संशोधन प्रस्ताव आये, जो ध्वनिमत से खारिज हो गये.

गुजरात मॉडल से प्रेरित है विश्वविद्यालय विधेयक

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को प्रवर समिति को भेजने के सुझाव के साथ भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि इसके जरिए कुलाधिपति का पावर सीज करने की कोशिश की जा रही है. इसपर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि गुजरात में साल 2014 में ही कुलाधिपति को विजिटर के तौर पर नामित किया गया था. अगर गुजरात में यह मॉडल सफल है तो हमें भी सोचना होगा.

विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि प्रतिकुलाधिपति का पद संभालने की जिम्मेदारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री को दी गई है. इसकी जगह पर शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए. इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के विधेयक का अध्ययन करने के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है.

भाजपा विधेयक ने कहा कि सीनेट की बैठक 2 की बजाए 4 बार किया जाना चाहिए. इसके जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि कम से कम 2 बार बैठक का प्रावधान है. जरुरत पड़ने पर और अधिक सीनेट की बैठकें हो सकती हैं.

व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) बिल में त्रुटि

छात्र हित से जुड़े इस बिल में कई जगह अध्यादेश टाइप होने की जानकारी खुद संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दी. विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर की जाएगी. भाजपा विधायक राज सिन्हा ने संशोधन लाया कि शैक्षणिक सत्र शुरु होने के पूर्व ही शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए. उनका प्रस्ताव खारिज हो गया.

झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक

इस बिल पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने फीस की सुरक्षा की गारंटी और बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा का हवाला देते हुए बेसमेंट में कोचिंग की अनुमति नहीं देने का संशोधन प्रस्ताव रखा. इसके जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि कई राज्यों के विधेयक का अध्ययन करने के बाद इसको तैयार किया गया है. यह भी तय किया गया है कि जिस संस्थान में 01 हजार से ज्यादा बच्चे होंगे, वहीं साइक्लॉजिस्ट रखना होगा. झारखंड को कोटा नहीं बनने दिया जाएगा.

फ्रेंचाईजी के साथ फ्रेंचाईजर पर भी होगी कार्रवाई

फीस की सुरक्षा की गारंटी के बाद मंत्री ने कहा कि ना सिर्फ फ्रेंचाईजी बल्कि फ्रेंचाईजर को भी कानून के दायरे में लाया गया है. राज्य स्तर पर ट्रिब्यूनल इसकी गतिविधि पर नजर रखेगा. जहां तक बेसमेंट की बात है तो इसको एसओपी में जरुर जोड़ा जाएगा. विधायक सरयू राय ने सुझाव दिया कि सभी विधेयकों की नियमावली की कॉपी विधानसभा पटल पर रखी जानी चाहिए. मंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों को एकरुपता में बांधने की कोशिश की जाएगी.

एमएसएमई को विशेष छूट के अलावा गिग श्रमिक का ख्याल

श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक के अलावा झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक को सभा पटल पर रखा जो ध्वनिमत से पारित हो गया. भाजपा विधायक राज सिन्हा ने संशोधन प्रस्ताव के जरिए कहा कि झारखंड में अधिकांश एमएसएमई बंद हैं. उनसे तरह तरह के कागजात मांगे जाते हैं. इस वजह से युवा कुंठित होकर काम करना छोड़ देते हैं. अप्लाई करने पर 30 दिन के भीतर उद्योग लगाने का लाइसेंस मिल जाना चाहिए. सिंगल विंडो सिस्टम का व्यवस्था होनी चाहिए.

वहीं विधायक सरयू राय ने सुझाव दिया कि प्लेटफॉर्म की जगह मंच और गिग की जगह किसी सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उन्हें वाहक श्रमिक भी कहा जा सकता है. जवाब में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक के अधिनियम में भी ऐसे वर्कर को गिग वर्कर ही कहा जाता है.

