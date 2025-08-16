ETV Bharat / state

अंबेडकरनगर में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष समेत पांच गिरफ्तार, गन हाउस से अवैध तरीके से बेच रहा था कारतूस - AMBEDKAR NAGAR NEWS

पुलिस ने गन हाउस का रजिस्टर चेक किया तो पूरा राज सामने आ गया.

पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल.
पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 9:29 PM IST

अंबेडकरनगर : अवैध कारतूस के खरीद-बिक्री करने वाले कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष समेत पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. कांग्रेस नेता के गन हाउस से अवैध तरीके से कारतूस बेचा जा रहा था. प्रशासन ने गन हाउस को सीज कर दिया है. सभी को जेल भेज दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया, 15 अगस्त को बसखारी के रहने वाले अनुराग यादव को हंसवर से अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह आजमगढ़ के अतरौलिया के ज्ञानचंद से कारतूस की खरीदारी करता है. इसके बाद पुलिस ने अनुराग के मोबाइल से ज्ञानचंद को फोन कर कारतूस लेने के बहाने हंसवर बुलाया.

फर्जी लाइसेंस बनवाया : 16 अगस्त (शनिवार) को बताई गई जगह मोहम्मदपुर मुसलमान टडवा धारुपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित ट्यूबेल के पास अनुराग को खड़ा पर दिया गया. जैसे ही ज्ञानचंद्र पहुंचा पुलिस ने उसे दबोच लिया. तलाशी लेने पर ज्ञानचंद्र के पास से दो फर्जी शस्त्र लाइसेंस और 315 बोर का पांच कारतूस बरामद किया गया. लाइसेंस का सत्यापन कराया गया तो पता चला कि लोगों ने शस्त्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका लाइसेंस बना नहीं.

गन हाउस के रजिस्टर से खुला राज : पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया, जांच में जिला मुख्यालय के बसखारी मार्ग स्थित अवध गन हाउस से पिछले पांच सालों से अवैध कारतूस बेचे जाने के बारे में जानकारी मिली. पुलिस ने गन हाउस का शस्त्र रजिस्टर चेक किया, तो बरामद लाइसेंसों पर मानक से अधिक कारतूस की खरीदारी पाई गई. रिसीवर के आगे एक ही व्यक्ति ने अलग-अलग नामों से हस्ताक्षर किया था. पुलिस ने अवध गन हाउस के मालिक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सूखीलाल वर्मा और मुनीम विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

गन हाउस सीज : ज्ञानचंद्र के पास से बरामद लाइसेंस पर कारतूस खरीदने वाले बसखारी के नूरीगली निवासी आर्यन यादव उर्फ शनि यादव और एदीलपुर डोडो निवासी हेमंत यादव उर्फ सन्नू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद एसडीएम अकबरपुर प्रतीक्षा सिंह और सीओ सिटी नीतेश तिवारी की टीम ने गन हाउस को सीज कर दिया.

गन हाउस मालिकों में हड़कंप : अवैध ढंग से कारतूस की खरीद-बिक्री मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थित एक दर्जन से अधिक दुकानों की जांच की है. पुलिस की इस कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मचा है.

