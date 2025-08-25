बिजनौर : चांदपुर पुलिस ने अमित आर्य अपहरण कांड में मास्टरमाइंड ज्योति समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल कार, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है.

28 जुलाई को मेरठ के थाना सदर बाजार में अमित आर्य के ताऊ के बेटे अनुराग आर्य ने अपहरण का केस दर्ज कराया था. अनुराग ने बताया, ज्योति और उसके चार अज्ञात साथियों ने अमित को बिजनौर बुलाया. उसके बाद उससे मारपीट की. फिर कार में डालकर जबरन लेकर कहीं चले गए. मामला बिजनौर का होने के कारण मेरठ के सदर बाजार थाने से जीरो FIR की गई.

बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने एक्शन लेते हुए वांछित अभियुक्त ज्योति पुत्री परमेन्द्र सिंह निवासी स्याऊ, सचिन उर्फ शोभित पुत्र गजराज, यक्षराज पुत्र राकेश, शुभम उर्फ छोटू पुत्र सुभाष निवासी ग्राम कौशल्या, चांदपुर और अनस कुरैशी पुत्र उस्मान निवासी ग्राम बास्टा, चांदपुर को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के दौरान एक कार और चार मोबाइल बरामद हुए. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई आई-20 कार, प्लेटिना बाइक और अमित आर्य के एक जोड़ी मोज़े भी बरामद किए गए.

एसपी देहात विनय कुमार सिंह ने बताया, आरोपियों से पूछताछ की गई है. पता चला है कि ज्योति राजपूत के सचिन से 2023 से संबंध थे. अमित आर्य की इंस्टाग्राम अकाउंट से ज्योति को अश्लील मैसेज व वीडियो भेजे गया. ज्योति को लगातार कॉल की जा रही थी. इसके बाद ज्योति, सचिन और प्रियांशु ने अमित की पिटाई करने की प्लानिंग बनाई.

प्लानिंग के तहत ज्योति के बॉयफ्रेंड सचिन ने यक्षु, शुभम और अनस को भी अपने साथ ले लिया. 11 जुलाई को योजना के मुताबिक ज्योति, सचिन और यक्षु आई-20 कार से निकले. गोलबाग चौराहा पर अमित को बुलाया. तीनों ने अमित का अपहरण कर लिया. कालीमाता मंदिर से झालू रोड की ओर अकोण्डा नहर पटरी चांदपुर ले जाकर मारपीट की. मारपीट का वीडियो यक्षु ने मोबाइल से बनाया. इसके बाद कुल्चाना गांव के पास सड़क किनारे मरणासन्न अवस्था में फेंक कर भाग गए.

