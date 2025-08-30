ETV Bharat / state

उरई में मारपीट के बाद गाड़ियों में लगाई आग; बस स्टैंड पर सवारियों को बैठाने पर हुआ विवाद, पुलिस ने की बुलडोजर कार्रवाई - JALAUN NEWS

पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.

उरई में पुलिस ने की बुलडोजर कार्रवाई
उरई में पुलिस ने की बुलडोजर कार्रवाई (Photo credit: जालौन पुलिस मीडिया सेल)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 9:13 PM IST

2 Min Read

जालौन : उरई शहर कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर शुक्रवार को सवारियों को बैठाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगा दी. पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: जालौन पुलिस मीडिया सेल)


पुलिस के मुताबिक, तहरीर में बताया गया कि आरोपी ने करीब 40-50 लोगों को बुलाकर दुकानों में तोड़फोड़ की और विरोध करने वालों पर डंडे और सरिया से हमला कर दिया. आरोप है कि उपद्रवियों ने एक कंप्यूटर सेंटर में घुसकर लगभग 80 हजार रुपये लूट लिए.

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर शादाब, माजिद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी शादाब और माजिद के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर मकान का बाहरी हिस्सा तोड़ दिया है. प्रशासन ने आग लगाई गई बाइकों और अन्य संपत्ति को सुरक्षित करवाकर घटना को बढ़ने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. अन्य आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर हुई हिंसक वारदात की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. मुख्य आरोपियों के साथ जुड़े अन्य लोगों के नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है, जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में वकीलों के चैंबर पर चला बुलडोजर; नगर निगम पर भड़के अधिवक्ताओं ने की आगजनी-तोड़फोड़

जालौन : उरई शहर कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर शुक्रवार को सवारियों को बैठाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगा दी. पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: जालौन पुलिस मीडिया सेल)


पुलिस के मुताबिक, तहरीर में बताया गया कि आरोपी ने करीब 40-50 लोगों को बुलाकर दुकानों में तोड़फोड़ की और विरोध करने वालों पर डंडे और सरिया से हमला कर दिया. आरोप है कि उपद्रवियों ने एक कंप्यूटर सेंटर में घुसकर लगभग 80 हजार रुपये लूट लिए.

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर शादाब, माजिद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी शादाब और माजिद के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर मकान का बाहरी हिस्सा तोड़ दिया है. प्रशासन ने आग लगाई गई बाइकों और अन्य संपत्ति को सुरक्षित करवाकर घटना को बढ़ने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. अन्य आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर हुई हिंसक वारदात की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. मुख्य आरोपियों के साथ जुड़े अन्य लोगों के नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है, जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में वकीलों के चैंबर पर चला बुलडोजर; नगर निगम पर भड़के अधिवक्ताओं ने की आगजनी-तोड़फोड़

For All Latest Updates

TAGGED:

JALAUN NEWSARSON AFTER A FIGHT IN JALAUNUP CRIME NEWSBULLDOZER ACTION IN JALAUNJALAUN NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.