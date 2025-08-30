जालौन : उरई शहर कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर शुक्रवार को सवारियों को बैठाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगा दी. पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: जालौन पुलिस मीडिया सेल)



पुलिस के मुताबिक, तहरीर में बताया गया कि आरोपी ने करीब 40-50 लोगों को बुलाकर दुकानों में तोड़फोड़ की और विरोध करने वालों पर डंडे और सरिया से हमला कर दिया. आरोप है कि उपद्रवियों ने एक कंप्यूटर सेंटर में घुसकर लगभग 80 हजार रुपये लूट लिए.

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर शादाब, माजिद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी शादाब और माजिद के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर मकान का बाहरी हिस्सा तोड़ दिया है. प्रशासन ने आग लगाई गई बाइकों और अन्य संपत्ति को सुरक्षित करवाकर घटना को बढ़ने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. अन्य आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर हुई हिंसक वारदात की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. मुख्य आरोपियों के साथ जुड़े अन्य लोगों के नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है, जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

