विवाहिता और नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामला, पांच आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर
पलामू कोर्ट में मंगलवार को पांच आरोपियों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया है.
Published : October 7, 2025 at 7:09 PM IST
पलामूः जिला में नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के इलाके में सामूहिक दुष्कर्म की घटना मेंं आरोपियों ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.
2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर घर वापस लौट रही एक विवाहिता और नाबालिग लड़की के साथ छह की संख्या में आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता लोक लाज के कारण 5 अक्टूबर को पुलिस के पास पहुंची थी और घटना की जानकारी दी थी.
इस बाबत थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करती रही. पुलिस के दबाव में पांच आरोपियों ने मंगलवार को पलामू कोर्ट में सरेंडर कर दिया. नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि पांच आरोपियों को सरेंडर किया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है एवं छानबीन कर रही है. सभी को रिमांड पर लिया जाएगा.
बता दें कि दोनों पीड़िता के पुलिस के पास पहुंचने के बाद सोमवार से इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गयी थी. पहले दोनों से आवेदन लेकर इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया. इसके बाद दोनों पीड़ित का मेडिकल टेस्ट करवाया गया. इसके साथ ही आरोपियों की तलाश में पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की गयी.
