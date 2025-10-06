ETV Bharat / state

मुजाहिदीन आर्मी बनाने वाले 5 आरोपी ATS की रिमांड पर, शरीयत कानून लागू करने की रच रहे थे साजिश, मंसूबे जान चौंक जाएंगे

लखनऊ : ATS ने मुजाहिदीन आर्मी नाम के संगठन से जुड़े 5 आरोपियों को कोर्ट से 8 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया है. एटीएस ने उन्हें 29-30 सितंबर को गिरफ्तार किया था. पकड़े गए आरोपी पूरे देश में मुजाहिदीन आर्मी बनाकर शरीयत व्यवस्था लागू करना चाहते थे. हिंदू धर्म गुरुओं और उनके अनुयायियों की हत्या का प्लान तैयार कर रहे थे. यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा केरल के मल्लपुरम से इस मामले में शामिल पांच आरोपियों को पकड़ा था.

UP ATS (आतंकवाद निरोधक दस्ता) ने 29 सिंतबर को अकमल रजा पुत्र मो. शराफत अली, सुल्तानपुर, सफील सलमानी उर्फ अली रजबी पुत्र मीर मोहम्मद, निवासी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र, मो. तौसीफ पुत्र इसरार अहमद निवासी-63ए, सुजातगंज, नई बस्ती, घाटमपुर, कानपुर, व कासिम अली पुत्र बब्बू शाह, निवासी-सत्राय कदीम, थाना-खजुरिया, रामपुर को गिरफ्तार किया था.

7 अक्टूबर से पुलिस रिमांड पर : 30 सितंबर को एटीएस ने सरगना मोहम्मद रजा पुत्र जाबिर अली मूल निवासी अंडौली जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी मल्लपुरम केरल को हिंसात्मक जिहाद के माध्यम से लोकतान्त्रिक सरकार को हटाने, शरिया लागू करने, हथियार खरीदने व मुजाहिद्दीन आर्मी बनाने आदि के संबंध में गिरफ्तार किया था. सभी आरोपियों को एटीएस/एनआईए कोर्ट लखनऊ से 7 अक्टूबर से पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया है.

केरल से पकड़ा गया मास्टरमाइंड : गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को ATS ने केरल के मल्लपुरम से दबोचा. अधिकारियों के मुताबिक, मोहम्मद रजा ने केरल में अपना ठिकाना बनाया था. प्रदेश के कई जिलों में कट्टरपंथियों का गिरोह सक्रिय होने की जानकारी मिली थी. सूचना मिली थी कि यह गिरोह पाकिस्तान के संगठनों से प्रभावित होकर देश में हिंसात्मक जिहाद के जरिये सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है.