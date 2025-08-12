ETV Bharat / state

ऑपरेशन साइबर संग्राम: किराए पर बैंक खाते लेकर 4 करोड़ रुपए के लेनदेन करने वाली गैंग के पांच आरोपी गिरफ्तार

ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत गिरफ्तार पांच बदमाशों के खिलाफ साइबर ठगी के बीस प्रकरण दर्ज हैं. ये चार करोड़ की ठगी कर चुके.

Operation Cyber Sangram
साइबर क्राइम थाना अलवर (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 7:17 PM IST

अलवर: जिले की मालाखेड़ा थाना पुलिस ने किराए पर बैंक खाते लेकर लोगों से 4 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाली गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई 'साइबर संग्राम ऑपरेशन' के तहत की है. पुलिस की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 20 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं.

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में साइबर फ्रॉड के विरुद्ध चलाए जा रहे साइबर संग्राम ऑपरेशन के तहत मालाखेड़ा थाना अधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की थी. इस टीम ने विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों के खिलाफ जांच की. इसमें पाया गया कि क्षेत्र में कुछ लोग बैंक खाते किराए पर देकर साइबर अपराध कर रहे हैं.

चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्त में लिए गए पांचों आरोपी नरेश कुमार मीना, जगदेव मीना, सत्येंद्र सैनी, नीरज कुमार और हितेश उर्फ गब्बर हैं. इन पांचों आरोपियों के खिलाफ 20 शिकायतें मिली हैं, जिन्हें एफआइआर में शामिल कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जांच में पता चला कि किराए के बैंक अकाउंट से चार करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है. पुलिस गहनता प्रकरण में जांच कर पता लगाएगी कि आरोपी कब से इस कार्य को कर रहे हैं. किराए पर दिए इन बैंक अकाउंट से आगे और कितने बैंक अकाउंट में पैसा भेजा गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.

