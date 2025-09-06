गिरोह बनाकर अवैध ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में युवती सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

ETV Bharat / state

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वां ने बताया कि मानटाउन, खंडार थाना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर अंतर्राज्यीय संगठित के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इसमें गिरोह को एप्लीकेशन देने वाले डवलपर व अन्य शामिल हैं. पुलिस को आरोपियों के पास करोड़ों रुपए का लेनदेन मिलने की संभावना है. पुलिस ने इस मामले में सम्यक जैन, अभिषेक खंगार, बुद्धिप्रकाश उर्फ कुलदीप मीना, प्रिंस नामा और ज्योति को गिरफ्तार किया है.

सवाई माधोपुर: जिले की मानटाउन, खंडार थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरोह बनाकर अवैध ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में युवती सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 10 एंड्राइड मोबाइल और 20 सिम कार्ड जब्त किए हैं.

उन्होंने बताया कि कि आरोपी सम्यक जैन गिरोह का मास्टरमाइंड है. वह पूरे सिस्टम को सुपरवाइज करना, एप्लीकेशन डवलपर की तलाश कर उससे एप्लीकेशन बनवाना, प्रलोभन देकर सट्टा लगाने के लिए ग्राहकों को विभिन्न सर्विस के बल्क में मैसेज कर प्रलोभन देकर सट्टा एप्लीकेशन से जोड़ना, पैसे की लेनदेन के लिए बैंक अकाउंट की व्यवस्था करना, फर्जी सिम कार्ड की व्यवस्था करना आदि काम करता है. गिरोह के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग जिम्मेदारी दी हुई थी.

उन्होंने बताया कि आरोपी सम्यक जैन अ​ब तक लगभग दो दर्जन एप्लीकेशन चला चुका है और इस अवैध कारोबार में करोड़ों की ठगी कर चुका है. उसने कमाए रुपयों से परिवार का लाखों रुपए का कर्जा चुकाया और लाखों रुपए अपने साथियों के ऐशोआराम व मौजमस्ती पर खर्च कर दिए. उन्होंने बताया कि जिले में जनवरी 2025 से अब तक 180 प्रकरण दर्ज कर लगभग 400 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई नामजद हैं. इस अवैध धंधे में लिप्त अपराधी पुलिस की रडार पर हैं.