बरेली : इज्जतनगर थाने की पुलिस ने हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक युवती समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्य ने पीड़ित युवक से दोस्ती कर होटल में मिलने बुलाया, फिर हनीट्रैप के जाल में फंसाकर पांच लाख रुपये की डिमांड की.

युवक ने 24 अगस्त को की थी लिखित शिकायत : बरेली के इज्जतनगर थाने की पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने 24 अगस्त को लिखित शिकायत दी थी. युवक ने आरोप लगाया था कि एक लड़की ने पहले दोस्ती कर अपने जाल में फंसाया और फिर एक होटल में बुलाकर उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर हनीट्रैप का शिकार बना लिया. युवक का आरोप था कि युवती ने वीडियो और फोटो वायरल कर रेप का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर 30 हजार रुपये ऐंठ लिए और पांच लाख रुपये की और मांग की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती समेत पांच आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हनीट्रैप गैंग की कहानी निकलकर आई.

हनीट्रैप गैंग बनाकर फंसाने का बनाया प्लान : पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि पीड़ित युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर युवती, उसके साथी गुड्डू बंजारा, अवधेश, आकाश और मिथलेश गंगवार को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में पता चला कि युवती और आकाश दोनों साथ-साथ शादी पार्टियों में कैटरिंग का काम करते हैं और काम ठीक न चलने के चलते पैसे की कमी से गुजरना पड़ रहा था. आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आकाश ने अपनी दोस्त और अपने साथियों के साथ मिलकर हनीट्रैप गैंग बनाकर लोगों को फंसाने और मोटी रकम वसूलने का प्लान बनाया.









युवती ने युवक को प्रेमजाल में फंसाया : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी आकाश ने पीड़ित युवक का नंबर युवती को दिया. जिसके बाद आरोपी युवती ने युवक के मोबाइल नंबर पर मिसकॉल की और उसके बाद दोनों की बातचीत होने लगी. आरोप है कि युवती ने पीड़ित युवक को अपने प्रेमजाल में फंसाकर पिछले लगभग दो-तीन महीने से उसके साथ रेस्टोरेंट और पार्कों में घूमना शुरू कर दिया था. पूछताछ में पता चला कि जब युवक को युवती पर विश्वास हो गया तो उसके साथ 17 अगस्त को किला थाना क्षेत्र के एक होटल में मिलने चला गया.





युवक का अश्लील वीडियो बनाया : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती ने पीड़ित युवक के साथ अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए. उसके कुछ देर बाद ही तय प्लान के अनुसार, पीड़ित को होटल से अपने साथियों को अपना रिश्तेदार बताकर कार से अपहरण कर ले गए. जहां युवक से 30 हजार रुपये वसूल लिए. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने और रेप का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की और मांग कर पीड़ित युवक को छोड़ दिया था. डर और बदनामी के चलते युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की, लेकिन जब बार-बार उससे रुपये की मांग की जाने लगी तब उसने पूरे मामले की शिकायत इज्जतनगर थाने की पुलिस से की.





पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्जकर हनीट्रैप के पूरे गैंग का खुलासा करते हुए एक युवती, गुड्डू बंजारा, अवधेश, आकाश और मिथलेश गंगवार को गिरफ्तार किया गया है. युवती कैटरिंग का काम करती है, वहीं गुड्डू बंजारा रेत-बजरी का व्यापार करता है और उसके साथी अवधेश व मिथलेश गंगवार एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी करते हैं. इसके साथ ही इनका पांचवां साथी आकाश भी युवती के साथ कैटरिंग का काम करता है.



