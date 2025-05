ETV Bharat / state

मंगलौर बारात विवाद मामले में एक्शन, पांच आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी - MANGALORE MARRIAGE CONTROVERSY

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 23, 2025 at 8:55 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 9:05 PM IST 2 Min Read

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने समर हत्याकांड का मुकदमा लिखने के 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने समर की हत्या करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है. वहीं पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों के एक साथी की तलाश में जुट गई है. मंगलौर कस्बे से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गई बारात के दौरान स्नो स्प्रे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ. इसी विवाद में समर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी . तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था. जिसके बाद तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले जांच पड़ताल शुरू की. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने थाना पुलिस को निर्देशित किया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया. गठित की गई टीम ने भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाते हुए कुछ टीमों को आरोपियों के नाते रिश्तेदारों के घरों पर तलाश की. कुछ टीमों को जनपद व शहर के आने जाने वाले रास्तों पर निगरानी करने के लिए रखा. मुखबिरों को भी अलर्ट किया गया. लगातार प्रयासों के बीच पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस टीम ने 5 आरोपियों शाह आलम पुत्र अनवर निवासी हनुमान चौक के पास मुजफ्फरनगर हाल निवासी मंगलौर, अब्दुल रहमान पुत्र इमरान निवासी मंगलौर, फैजू पुत्र अनवर निवासी मंगलौर, अमन उर्फ साहिल पुत्र रियासत निवासी हापुड, हाल निवासी मंगलौर, गुलजार पुत्र गुलबहार निवासी मंगलौर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. साथ ही उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किए गए. फिलहाल पुलिस इस घटना में शामिल एक और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोबाल ने बताया बारात के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ था. जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी. घटना में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक आरोपी की तलाश की जा रही है. पढ़ें- बारात में गए दो पक्षों के बीच विवाद ने पकड़ा तूल, देर रात हुआ खूनी संघर्ष, एक की मौत तीन घायल

