स्कूली छात्रा का अपहरण की कोशिश मामले में साहिबगंज पुलिस की कार्रवाई, पांच आरोपी गिरफ्तार

साहिबगंज पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

Published : October 10, 2025 at 7:19 PM IST

साहिबगंज: जिले के राजमहल थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर के पास गुरुवार को नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण करने का प्रयास करने वाले पांच युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसकी पुष्टि एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने की है.

एसडीपीओ ने बताया कि गुरुवार को जामनगर बंगाली टोला के समीप और लखीपुर-मनसिंहा पेट्रोल पंप के पास एक नाबालिग स्कूली छात्रा का पांच युवक मिलकर अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस ने विफल कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी.

जानकारी देते एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसपी ने गठित की थी स्पेशल टीम

वहीं शिकायत मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अविलंब पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया. जिसमें थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, पुलिस अवर निरीक्षक ओमप्रकाश चौहान, पुलिस अवर निरीक्षक पवन यादव, पुलिस अवर निरीक्षक शंभु शंकर सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक महादेव उरांव, सहायक अवर निरीक्षक सिकंदर तिर्की सहित सशस्त्र बल शामिल थे.

