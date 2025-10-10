स्कूली छात्रा का अपहरण की कोशिश मामले में साहिबगंज पुलिस की कार्रवाई, पांच आरोपी गिरफ्तार
साहिबगंज में छात्रा का अपहरण करने की कोशिश मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 10, 2025 at 7:19 PM IST
साहिबगंज: जिले के राजमहल थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर के पास गुरुवार को नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण करने का प्रयास करने वाले पांच युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसकी पुष्टि एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने की है.
एसडीपीओ ने बताया कि गुरुवार को जामनगर बंगाली टोला के समीप और लखीपुर-मनसिंहा पेट्रोल पंप के पास एक नाबालिग स्कूली छात्रा का पांच युवक मिलकर अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस ने विफल कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी.
एसपी ने गठित की थी स्पेशल टीम
वहीं शिकायत मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अविलंब पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया. जिसमें थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, पुलिस अवर निरीक्षक ओमप्रकाश चौहान, पुलिस अवर निरीक्षक पवन यादव, पुलिस अवर निरीक्षक शंभु शंकर सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक महादेव उरांव, सहायक अवर निरीक्षक सिकंदर तिर्की सहित सशस्त्र बल शामिल थे.
अपहरण की कोशिश में ये थे शामिल
छापेमारी टीम ने अपहरण की कोशिश में शामिल पांचों युवकों को मजहर टोला दियारा से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों में गोढ़िया टोली निवासी सेन्टु शेख, समीर शेख, बाबर शेख, मेंबर शेख और हसन टोला निवासी हमीद शेख शामिल हैं.
पूछताछ के बाद आरोपियों को भेजा जेल
पांचों अभियुक्तों की स्वास्थ्य जांच कराने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. एसडीपीओ ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं. एसडीपीओ ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर सभी के सहयोग से काबू पाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें-
साहिबगंज में स्कूली छात्रा का अपहरण करने का प्रयास, लोगों ने बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया
14 वर्ष के बच्चे की मार्मिक कहानी, बच्चे पर दावा करने वाले दंपती की सिविल डेथ, पालने वाला लड़ रहा कानूनी लड़ाई
दस लाख की फिरौती के लिए पेंटिंग टीचर ने रची थी स्कूली छात्रा के अपहरण की साजिश, छह गिरफ्तार